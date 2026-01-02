Когда закончится война: что думают украинцы и сколько еще готовы ее терпеть

Война в Украине / © ТСН.ua

Ожидания украинцев относительно завершения войны становятся все более сдержанными: только 10% верят в мир в начале 2026 года. В то же время уровень общественной стойкости остается стабильно высоким, а большинство граждан готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии.

Лишь каждый десятый украинец ожидает завершения войны еще до начала 2026 года — в сентябре таких было 18%. Еще 16% респондентов считают, что боевые действия могут прекратиться по крайней мере в первой половине 2026-го (против 15% осенью). Таким образом, лишь около 25% опрошенных видят конец войны в относительно близкой перспективе.

В то же время 12% прогнозируют завершение войны во второй половине 2026 года — этот показатель не изменился. Почти треть респондентов (29%) говорят о 2027 годе или еще более позднем сроке, хотя в сентябре такого мнения придерживались 32%.

Заметно выросла доля тех, кто не может определиться с прогнозом: 33% против 23% ранее.

Несмотря на это, большинство граждан — 62% — заявляют, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется, и этот показатель остается стабильным с сентября. Еще 3% ответили, что способны выдержать примерно год.

О готовности терпеть войну только полгода или несколько месяцев говорят 14% опрошенных — в сентябре таких было 21%. В то же время выросла и доля тех, кто не смог дать ответ на этот вопрос: с 13% до 21%.

Всеукраинский опрос КМИС был проведен в течение 26 ноября — 29 декабря 2025 года. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех подконтрольных властям регионах Украины был опрошен 1001 респондент в возрасте с 18 лет.

К слову, согласно опросу КМИС, большинство украинцев (53%) остаются непоколебимыми в вопросе территориальной целостности, категорически отвергая любые уступки России по состоянию на начало 2026 года. Идея «замораживания» линии фронта без официальных уступок находит поддержку у 40% респондентов, что свидетельствует об осторожном поиске путей к прекращению активных боевых действий при условии сохранения суверенитета.