Когда закончится война и сколько еще украинцы готовы ее терпеть: опрос

Украинцы с флагом / © Associated Press

Более 48% украинцев считают, что война продлится до 2027 года, а ресурс терпения населения начинает исчерпываться. Социологи опубликовали свежие данные об ожиданиях сроков завершения войны и выносливости граждан.

Об этом говорится в результатах исследования, которое провел Киевский международный институт социологии.

Когда закончится война — ожидания украинцев

Только 17% украинцев прогнозируют, что война может завершиться хотя бы летом 2026 года. Еще 14% ожидают ее окончания до конца года — таким образом, в целом 31% считают, что боевые действия могут прекратиться до завершения 2026-го.

В то же время почти половина опрошенных (48%) склоняются к мнению, что война продлится до 2027 года, причем 38% из них называют вторую половину года.

По-прежнему значительная доля — 21% — не смогли определиться с прогнозами.

Итак, в обществе преобладает ожидание, что война затянется еще на длительное время.

Сколько украинцы еще готовы терпеть войну?

Что касается готовности украинцев выдерживать войну, то в апреле продолжилась тенденция к уменьшению доли тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется. Если в начале марта таких было 54%, то в конце апреля — уже 48%.

Еще 4% заявляют о готовности выдерживать примерно год, то есть суммарно 52% говорят об относительно длительном периоде (в марте — 57%).

В то же время доля тех, кто готов терпеть лишь короткое время (от нескольких месяцев до полугода), почти не изменилась — 29% в апреле против 28% в марте.

Зато заметно выросла неопределенность: если раньше 16% не могли дать ответ, то сейчас таких уже 19%.

В течение 20 — 27 апреля КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех подконтрольных властям регионах Украины. Было опрошено 1005 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

Напомним, по данным мартовского опроса КМИС, доля украинцев, готовых терпеть войну столько, сколько нужно, упала до 54% (против 65% в январе). Еще 28% ограничивали свой горизонт терпения сроком до полугода. Сильнее всего готовность снизилась среди тех, кто рассматривал компромиссы по территориям (в частности Донетчины) в обмен на гарантии безопасности. Социологи объясняли это разочарованием в переговорном процессе, который не дал быстрых результатов, и отсутствием ожидаемой решительной поддержки со стороны Запада после тяжелой зимы. Дополнительными факторами стали эмоциональное истощение, ситуация в энергетике и опасения из-за обострения на Ближнем Востоке, которое может отвлечь внимание мира от Украины.

Новости партнеров