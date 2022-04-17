Когда закончится война: Огрызко назвал два фактора, благодаря которым Украина победит

Шансов победить у России уже нет.

Победа Украины в войне или поражение России зависит от двух факторов, сообщает министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире Радио НВ 16 апреля.

«Оружие уже поступает. И поступает та, которая нам реально нужна. Пусть и с опозданием, но все-таки она есть. Также у нас есть, хотя и не полные, но очень болезненные для России экономические санкции Запада, они будут продлены. Это два фактора, которые говорят о том, что шансов одержать победу у РФ нет. (…) Россия сама себя уничтожила. И этот процесс сейчас пойдет с ускорением», – сообщил Огрызко.

В то же время дипломат добавил, что определенную часть территорий они все еще могут держать, совершать на них зверства. Также Огрызко предупредил, что в сложившейся ситуации Россия способна на отчаянные шаги.

"Они уже пугали нас ядерной угрозой, ядерными ударами и применением других видов средств массового поражения", — сказал Огрызко.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 53-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.