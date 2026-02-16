Когда закончится война: прогноз командира "Ахиллеса" на ближайшие два года

Юрий Федоренко

Ключевые бои российско-украинской войны состоятся в 2026 году, а угасать война начнет в 2027 году.

Такое мнение высказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко, передает «Громадське радіо».

«Я бы хотел, чтобы война на выгодных условиях для Украины завершилась гораздо быстрее. Но ключевые бои российско-украинской войны состоятся в 2026 году — весной, летом, осенью», — считает Федоренко.

По его мнению, самые горячие отрезки фронта в этом году будут — Донецкий, стык Донецкой области с Харьковской, а также Запорожская область. А на 2027 год Федоренко прогнозирует «поэтапное угасание интенсивности».

«И первая половина 2027 года, вероятно, сформирует максимальные предпосылки для подписания мирного соглашения. Не раньше, к сожалению. То есть 2026 с точки зрения интенсивности ведения боевых действий будет самым сложным за весь период полномасштабной войны, но и решающим — на каких условиях и на каких рубежах мы завершим эту войну», — подытожил военный.

