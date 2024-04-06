Когда закончится война в Украине: астролог дал обнадеживающий прогноз

Астролог Алакх Ниранжан дал прогноз об окончании войны в Украине. После окончания солнечного затмения должно пройти полгода. Тогда война в Украине и должна закончиться.

Как говорит астролог, 8 апреля начнется солнечное затмение, а через некоторое время после его окончания украинцы узнают о победе над российской агрессией.

"В любое солнечное затмение, например, хорошо завершать дела. Конкретно затмение 8 апреля, особенно подталкивает завершать то, что было начато раньше. И, фактически, это означает, кстати, с точки зрения войны, что она должна закончиться в ближайшие полгода после затмения", — сказал астролог.

Ранее астролог Яна Тимощук дала прогноз, что ждет РФ в ближайшее время. Больше об этом читайте в новости.

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