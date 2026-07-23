Когда закончится война в Украине: экстрасенс озвучил прогноз на 2026 год

Экстрасенс Роман Завидовский / © ТСН

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Экстрасенс Роман Завидовский поделился своим прогнозом о возможном завершении войны в Украине.

По его словам на YouTube-канале, переломной точкой может стать сентябрь 2026 года, однако он подчеркнул, что это лишь его личные ощущения и интуиция.

Сентябрь 2026 как возможный переломный момент

Завидовский отметил, что сейчас в информационном пространстве появляется много слухов о возможных изменениях в риторике России, а также о дальнейших шагах Кремля после сентября.

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Экстрасенс обратил внимание на то, что после запланированных на 20 сентября парламентских выборов в РФ могут произойти важные изменения.

«Я хочу сказать, что сентябрь 2026 действительно может стать переломной точкой. Действительно, переломной точкой», — заявил Роман Завидовский.

Может ли война завершиться раньше

Несмотря на упоминание о сентябре 2026 года, Завидовский высказал мнение, что война может завершиться и раньше.

«Скажу чисто от себя, по своим ощущениям, по своей интуиции. Я чувствую, что эта война действительно может завершиться осенью этого года. И дай Бог, чтобы она завершилась», — сказал он.

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Экстрасенс также добавил, что больше всего стремится к скорейшему завершению войны и возвращению украинцев в мирную жизнь.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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