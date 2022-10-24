Когда закончится война в Украине и что будет происходить на фронте зимой – Буданов рассказал

Руководитель ГУР рассказал о тактике россиян, сроках окончания войны и событиях на фронте, которые будут происходить вскоре.

Война в Украине может завершиться к лету следующего года. ВСУ постепенно будет двигаться вперед, а российские войска постараются удержать все, что смогли захватить, и будут делать попытки хоть как-то продвинуться в Донецкой области.

Такое мнение высказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде".

"Вы должны понять, что я делаю свои выводы, опираясь на информацию, а не просто потому, что мне так хочется. Я надеюсь на это очень сильно", — сказал Буданов, отвечая на вопрос, действительно ли он считает, что война закончится к лету следующего года.

По его словам, россиян в ближайшее время, прежде всего, будут пытаться удержать все, что они смогли захватить, и будут делать попытки хоть как-то продвинуться в Донецкой области.

"Потому что на самом деле ни одной из стратегических задач, которую ставили россияне в начале "специальной военной операции", как они это называли, они не достигли. Более того, сейчас они теряют даже то, что смогли оккупировать. А это опять-таки мы возвращаемся к среднестатистическому россиянину, который смотрит телевизор, и ему говорят, что россияне потеряли то, то, то, какое-то там село. Они обыгрывают это разными словами, например: "тактическая перегруппировка", "занятие более выгодных рубежей" и так далее...Но ведь все все понимают", — говорит руководитель ГУР.

Также Буданов рассказал, к чему гражданским людям нужно готовиться в ближайшие месяцы.

"Ничего нового не появится. Все, как есть, так будет. Постепенно мы будем понемногу двигаться вперед, они понемногу будут терять. Где-то продолжат наносить удары своими "Шахедами" и меньшим количеством ракет, потому что не так много их осталось", – сказал он.

По его словам, террор мирных жителей будет продолжаться.

"К сожалению, это так. Весь российский режим – это сплошной террор, они иначе не смогут", – отметил Буданов.

По его словам, зимой война немного стихнет.

"Это тоже логично, потому что зимой будут проблемы физико-географические, как говорят. Нас еще ждет зима такая, более-менее теплая, поэтому почва будет вязкая, и в принципе уже сейчас колесная техника на поле боя почти не работает, только гусеничная. Это все только усложнится с началом сплошных дождей", — резюмировал он.

Война в Украине

Войска Российской Федерации полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года.

За этот период, по состоянию на 24 октября, ВСУ уничтожили вражеский личный состав ориентировочно 67940.

На днях Генеральный штаб сделал тревожное заявление, что угроза из Беларуси растет, и что направление наступления может быть изменено западнее белорусско-украинской границы. Тем временем в Белоруссию продолжают прибывать российские военнослужащие в рамках совместного развертывания войск двух стран.

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