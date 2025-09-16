Когда закончится война в Украине и сколько граждане еще готовы ее терпеть: опрос

Война в Украине / © pexels.com

Большинство украинцев не ожидают скорого завершения войны, в то же время 62% заявляют о готовности терпеть войну столько, сколько нужно.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии.

Лишь 18% украинцев считают, что война может завершиться до конца 2025 года. В то же время 27% ожидают этого в 2026-м, а 32% — не раньше 2027 года. Еще 23% участников опроса ответили, что им трудно определиться с прогнозом.

Несмотря на это, большинство граждан (62%) заявляют, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. Еще 4% отметили, что способны терпеть около года. А 21% респондентов говорят о готовности выдержать лишь несколько месяцев или полгода — эти цифры практически не менялись в последнее время.

Уровень стойкости зависит и от ожиданий относительно сроков завершения войны. Среди тех, кто прогнозирует конец уже в этом году, 41% готовы держаться, сколько понадобится. В группе, которая ожидает завершения в 2026-м, таких 63%. А среди тех, кто считает, что война продлится до 2027-го и дальше — уже 74%. Среди респондентов, ответивших «не знаю», 61% также заявили о готовности выдерживать войну столько, сколько потребуется.

Напомним, во время опроса КМИС в мае-июне 2025 года 60% украинцев выразили готовность терпеть войну столько, сколько будет необходимо. Еще 6% опрошенных заявляли, что готовы выдерживать бремя войны в течение года.

К слову, по мнению начальника отделения рекрутинга 28-й ОМБр Дениса Швыдкого, окончания войны в Украине не следует ожидать еще минимум два года, и к этому следует готовиться.

Опрос КМИС был проведен в течение 2-14 сентября 2025 года методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонов во всех подконтрольных властям регионах Украины. Всего было опрошено 1023 респондента-гражданина Украины в возрасте с 18 лет. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки не превышает 4,1%.