Когда закончится война в Украине: Келлог ошарашил жутким прогнозом

Бывший спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог / © Associated Press

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Война в Украине в ближайшее время не завершится. Российский диктатор Владимир Путин не намерен останавливать военные действия.

Такое мнение высказал бывший специальный представитель Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог в эксклюзивном интервью ведущей «1+1» Натальи Мосейчук.

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«В прошлом году в День независимости, когда я был здесь, я думал, что все закончится в течение года. Проблема этой войны состоит в том, что Путин просто не хочет ее прекращать. У него было множество возможностей и съездов, как мы говорим, чтобы остановить и заморозить конфликт. Не для того чтобы мы признали это официально, а просто зафиксировать их фактическое присутствие на местах», — отметил он.

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Американский генерал сравнил нынешние события в Украине с Второй мировой войной, когда Советский Союз оккупировал страны Балтии.

Мы никогда не признавали, что они им принадлежат, но понимали, что они там находятся. Мы говорили: «Хорошо, мы это видим». Но в долгосрочной перспективе это не ваша территория», — добавил Келлог.

Американский генерал считает, что глава Кремля не остановится на достигнутом и хочет захватить новые территории Украины.

«Я не верю Путину и не верю, что он остановится на достигнутом, если что-нибудь произойдет.

Он постарается продвигаться дальше. Поэтому украинцы делают большое дело не только для Запада, но и для всего мира», — сказал он.

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В то же время, Келлог уверен, что Россия не сможет выиграть войну в Украине. По его словам, для него «это игра с нулевой суммой».

Когда закончится война в Украине — последние прогнозы

Напомним, бывший специальный представитель Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог предполагает, что глава Кремля хочет захватить новые территории. Его цель — Одесская и Запорожская области. Это значит, что боевые действия могут продолжиться.

Такой же прогноз озвучил глава МИД Бельгии Максим Прево. Он не видит быстрого наступления мира. По его мнению, боевые действия могут затянуться в 2028 году.

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