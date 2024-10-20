Когда закончится война в Украине: обновленный прогноз от МВФ

По прогнозу МВФ, инфляция снизится до 7,5% к концу года из-за ослабления давления издержек.

Аналитики Международного валютного фонда обновили прогноз продолжительности войны России против Украины. Срок завершения интенсивных боевых действий отодвинулся еще на год.

Об этом говорится в Меморандуме МВФ.

Базовый сценарий предполагает, что влияние войны будет сосредоточено на территориях с уже пониженной экономической активностью из-за ситуации с безопасностью.

Как говорится в обновленном базовом сценарии, война сойдет на нет в последнем квартале 2025 года, что будет оказывать сильное тормозящее влияние. В то же время, Украина сможет поддерживать умеренный (экономический) рост.

При этом в июне МВФ прогнозировал в базовом сценарии окончание войны в конце 2024 года.

"Хотя рост останется положительным, обусловленным восстановлением, более длительная война предполагает негативное влияние на экономические показатели из-за более постоянной неопределенности, нехватки рабочей силы, давления импорта, связанного с обороной и ремонтом, и динамики населения", — говорится в меморандуме.

Базовый сценарий на 2024 год

МВФ оценивает зимний дефицит энергии в 3-4 ГВт, что "соответствует оценкам других заинтересованных сторон".

"Инфляция продолжит рост до 9% (р/с) до декабря, отражая резкое повышение цен производителей (преимущественно за счет энергии) и затрат на рабочую силу. Реальный рост ВВП в 2024 году прогнозируется на уровне 3%. Рост, вероятно, умеренно замедлится в третьем квартале, при этом ранний урожай и устойчивость экспорта компенсируют негативное влияние дефицита энергии", — говорится в сообщении.

В то время как внешнее финансирование увеличит валовые международные резервы до 42,6 млрд долларов, говорится в прогнозе.

Базовый сценарий на 2025 год

По прогнозу МВФ, в 2025-м инфляция снизится до 7,5% к концу года из-за ослабления давления издержек. В то время как дефицит текущего счета увеличится до 27,1 млрд долларов (14,3% ВВП) из-за устойчивых потребностей в импорте.

"Несмотря на ухудшение текущего счета, некоторое сокращение чистых прямых иностранных инвестиций и увеличение наличных валютных средств вне банков на фоне неопределенностей, связанных с войной, валовые резервы увеличатся до 44,9 млрд. долларов при поддержке внешнего финансирования, прогнозирует МВФ", — указано в сообщении.

Послевоенный период

В МВФ прогнозируют, что послевоенное восстановление будет замедлено шрамами от более продолжительной войны, но среднесрочная перспектива основывается на сильной программе реформ и путях вступления в ЕС.

Обновленный базовый прогноз предполагает совокупную потерю реального уровня ВВП на 2% к 2027 году (и на 2,7% к 2033 году) по прогнозу за июнь.

" Однако потенциальный рост останется в целом неизменным, поскольку инвестиционные потоки и общая производительность факторов (подвижная решительными реформами, усилиями по реконструкции и уверенности) будут доминировать над неблагоприятным влиянием более продолжительной войны на основной капитал и рабочую силу", — говорится в прогнозе.

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