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Дата публикации
Категория
Украина
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Когда закончится война в Украине: Портников назвал единственное условие

Виталий Портников назвал единственное условие, при котором Россия согласится прекратить войну против Украины.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Виталий Портников

Виталий Портников / © ТСН.ua

Удары Украины по Москве не заставят Путина прекратить войну. Однако это не означает, что не стоит наносить удары по столице страны-агрессора.

Об этом заявил журналист Виталий Портников в эфире «Эспрессо».

«Не стоит питать иллюзий и думать, что эти удары приведут к тем результатам, на которые мы рассчитываем. Я не говорю, что Украина не должна наносить ответные удары. Но я говорю — не надейтесь на тот результат, на который вы рассчитываете, потому что мы имеем дело с авторитарным режимом, и он даже с удовольствием будет смотреть на кровь своих граждан как на оправдание ещё большего уничтожения украинцев», — пояснил он.

Портников отметил, что война может закончиться при условии, что у России не будет достаточно ресурсов и денег для её продолжения.

«Никакой другой возможности остановить российско-украинскую войну никогда не было, нет и, поверьте мне, в ближайшие годы этого ужасного противостояния не будет. Даже если мы будем способны наносить такие удары по российской столице, которые приведут к гибели людей в городе. Но я уверен, что Украина не должна вести войну такими средствами, как Россия», — сказал он.

Напомним, Москва хочет ускорить удары поукраинской территории, пока располагаетнеобходимыми ресурсами. Основной упор делается на энергетику — считают западные аналитики.

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