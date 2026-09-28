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- Украина
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Когда закончится война в Украине: Портников назвал единственное условие
Виталий Портников назвал единственное условие, при котором Россия согласится прекратить войну против Украины.
Удары Украины по Москве не заставят Путина прекратить войну. Однако это не означает, что не стоит наносить удары по столице страны-агрессора.
Об этом заявил журналист Виталий Портников в эфире «Эспрессо».
«Не стоит питать иллюзий и думать, что эти удары приведут к тем результатам, на которые мы рассчитываем. Я не говорю, что Украина не должна наносить ответные удары. Но я говорю — не надейтесь на тот результат, на который вы рассчитываете, потому что мы имеем дело с авторитарным режимом, и он даже с удовольствием будет смотреть на кровь своих граждан как на оправдание ещё большего уничтожения украинцев», — пояснил он.
Портников отметил, что война может закончиться при условии, что у России не будет достаточно ресурсов и денег для её продолжения.
«Никакой другой возможности остановить российско-украинскую войну никогда не было, нет и, поверьте мне, в ближайшие годы этого ужасного противостояния не будет. Даже если мы будем способны наносить такие удары по российской столице, которые приведут к гибели людей в городе. Но я уверен, что Украина не должна вести войну такими средствами, как Россия», — сказал он.
Напомним, Москва хочет ускорить удары поукраинской территории, пока располагаетнеобходимыми ресурсами. Основной упор делается на энергетику — считают западные аналитики.