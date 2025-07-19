Когда закончится война в Украине: тревожный прогноз МВФ

война в Украине / © ТСН.ua

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Украина, очевидно, будет иметь большую потребность во внешнем финансировании на 2026 год в связи с войной, которая продлится дольше, чем считалось ранее.

Об этом заявил руководитель миссии МВФ в Украине Гэвин Грей во время дискуссии Центра экономической стратегии.

В своем выступлении он упомянул бюджетную декларацию Кабмина Украины на 2026-2028 годы, которой определены два сценария развития событий. В случае улучшения ситуации с безопасностью в 2026 году военные расходы составят 1,8 трлн гривен, если же война будет продолжаться, они должны быть увеличены на 750-800 млрд гривен.

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«Главный вопрос в том: в каком сценарии мы находимся? Бюджетная декларация предусматривала два сценария… Все партнеры, вовлеченные в поддержку Украины, следят за событиями ежедневно. Мы видим сценарий, при котором может потребоваться больше финансирования», — сказал Грей.

Глава миссии МВФ отметил важность прояснить этот вопрос до того, как проект бюджета на 2026 год будет подан в парламент 15 сентября.

«Мы хотим пересмотреть оценку дефицита финансирования. Возможно, она совпадет с текущими оценками, а возможно, будет больше. Если Украине потребуется больше финансирования, нужно будет убедительно представить обоснование. Нам нужны стабильные цифры и четкие позиции», — заявил представитель МВФ.

Напомним, МВФ в июне обновил базовый сценарий, согласно которому война России против Украины закончится в конце 2025 года. Следующее обновление сценария ожидается в декабре.

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