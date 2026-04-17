Когда закончится война в Украине: в ЕС озвучили шокирующий прогноз

Благодаря «мужеству и крови украинцев» Европа получила время для усиления собственной обороноспособности на фоне растущей угрозы со стороны РФ и постепенного вывода американских ресурсов.

Об этом в интервью газете Le Soir заявил глава вооруженных сил Бельгии генерал Фредерик Вансин.

Сколько еще будет продолжаться война в Украине

Генерал подчеркнул, что, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке, главной целью для безопасности континента остается война в Украине. Он предупредил, что Россия сохраняет значительный военный потенциал и агрессивную риторику, направленную на возвращение границ 1997 года.

По прогнозам Вансины, критическим моментом для европейской безопасности станет 2030 год. До этого времени Европа должна быть способна сдерживать Россию самостоятельно, поскольку США переориентируют ресурсы на другие стратегические направления.

«2030 год будет трудным временем для Европы. К тому времени война в Украине, мы надеемся, закончится. Россия будет там со своей армией численностью от 650 000 до 700 000 опытных солдат. Так что в 2030 году мы должны иметь возможность сказать Владимиру Путину, что даже без американцев он не выиграет войну против Европы. У нас есть еще несколько лет впереди. Благодаря мужеству и крови украинцев, которые покупают для нас это время», — подчеркнул генерал.

Проблемы оборонной промышленности

Генерал Вансина подверг критике медленную работу европейских оружейных заводов. По его словам, производители до сих пор ставят прибыль выше безопасности: они боятся расширять мощности, потому что заказы могут внезапно прекратиться после окончания войны в Украине. Ситуацию усугубляет нехватка сырья, кадров и проблемы с доставкой компонентов. Командующий убежден, что тратить на армию только 2% ВВП теперь мало.

Вансина не поддерживает создание отдельной армии Евросоюза. Он считает, что европейскую оборону следует развивать только в рамках НАТО. Генерал объясняет это тем, что у Альянса уже есть готовые системы управления и координации. Без них войска разных стран не смогут слаженно действовать вместе, что приведет к хаосу на поле боя и ошибочным ударам по своим же подразделениям.

«Я не верю в это (автономию — ред.) в рамках Европейского Союза, потому что у него нет соответствующих структур. Он вообще не был для этого разработан. Мы видим, что ему тяжело говорить единственным голосом по геополитическим вопросам», — отметил глава бельгийской армии.

Участие Бельгии в международных миссиях

Сообщается, что Бельгия готовится к участию в европейской инициативе по разминированию Ормузского пролива после установления прекращения огня в регионе Персидского залива. Правительство страны уже изучило возможности развертывания минных охотников и водолазных групп разминирования.

Генерал резюмировал, что мир находится в «самом нестабильном периоде со времен Холодной войны», который непредсказуем и опасен из-за тотального вооружения стран.

Война в Украине — последние прогнозы

Напомним, в Кремле рассматривают три сценария развития войны в Украине, среди которых затяжной конфликт до 2028 года. Один из вариантов предполагает даже угрозу для стран НАТО.

Ранее мы писали, что война в Украине будет затяжной или имеет шанс в конце до конца года — это станет понятно в марте-апреле. О таком временном отрезке в комментарии для ТСН.ua сообщил представитель оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский.

Также мы писали, что Дмитрий Кулеба заявил, что Украина входит в период критического ограничения возможностей перехвата баллистических целей. В ближайшее время дефицит зенитных ракет к системам Patriot будет оставаться острым, несмотря на дипломатические усилия и обещания партнеров.