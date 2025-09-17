ТСН в социальных сетях

Когда закончится война в Украине: Зеленский назвал планы "А" и "Б"

Если война продлится еще в 2026 году, необходимо будет профинансировать потребности Сил обороны в размере 120 миллиардов долларов.

Война в Украине

Война в Украине / © ТСН.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что война закончится до конца 2025 года. Если же этого не произойдет, придется реализовывать «план Б».

Об этом он сказал на совместном брифинге с президентом Европарламента Робертой Мецолой.

По словам Зеленского, если война продлится в 2026 году, необходимо будет профинансировать потребности Сил обороны в размере 120 миллиардов долларов. При этом бюджет Украины способен обеспечить лишь половину нужной суммы.

«60 [миллиардов долларов] мне нужно найти на следующий год», — отметил президент.

Он отметил, что такой объем средств не потребуется в мирное время, но сейчас этот вопрос является чрезвычайно важным.

«План А — это завершить войну, план Б — 120 миллиардов. И это большой вызов», — подытожил украинский лидер.

Напомним, мировые лидеры и военные эксперты пересматривают прогнозы относительно войны в Украине, все чаще подчеркивая, что следует готовиться к затяжному конфликту.

