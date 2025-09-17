- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 113
- Время на прочтение
- 1 мин
Когда закончится война в Украине: Зеленский назвал планы "А" и "Б"
Если война продлится еще в 2026 году, необходимо будет профинансировать потребности Сил обороны в размере 120 миллиардов долларов.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что война закончится до конца 2025 года. Если же этого не произойдет, придется реализовывать «план Б».
Об этом он сказал на совместном брифинге с президентом Европарламента Робертой Мецолой.
По словам Зеленского, если война продлится в 2026 году, необходимо будет профинансировать потребности Сил обороны в размере 120 миллиардов долларов. При этом бюджет Украины способен обеспечить лишь половину нужной суммы.
«60 [миллиардов долларов] мне нужно найти на следующий год», — отметил президент.
Он отметил, что такой объем средств не потребуется в мирное время, но сейчас этот вопрос является чрезвычайно важным.
«План А — это завершить войну, план Б — 120 миллиардов. И это большой вызов», — подытожил украинский лидер.
Напомним, мировые лидеры и военные эксперты пересматривают прогнозы относительно войны в Украине, все чаще подчеркивая, что следует готовиться к затяжному конфликту.