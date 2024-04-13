Когда законопроект о демобилизации может быть внесен в ВР: ответ Минобороны

Минобороны совместно с Генштабом ВСУ уже работают над законопроектом о демобилизации, который планируется внести на рассмотрение Верховной Рады в ближайшие несколько месяцев.

Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

По его словам, по этому вопросу уже есть отдельные наработки, поскольку в редакции первого чтения законопроекта о мобилизации были некоторые нормы, касающиеся демобилизации. Он также заявил, что разработку законопроекта о демобилизации завершат, наверное, быстрее, чем через 8 месяцев, как заявили ранее.

"Понятно, что эта тема и важна, и чувствительна. Понятно, что людям, находящимся сейчас на линии боевого столкновения, нужно давать передышку. В то же время людей, имеющих боевой опыт, нужно заменить подготовленными бойцами, нужно их иметь", — сказал он.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект об усилении мобилизации, который вызвал много споров. В последний момент из него изъяли пункт о демобилизации военных с первых дней на фронте.

Президент Владимир Зеленский подписал закон 9281 о понижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет. Это произошло спустя почти год после его принятия Верховной Радой.

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