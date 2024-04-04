Когда запустят е-кабинет военнообязанного: в Минобороны дали ответ

Каждый военнообязанный сможет закинуть запрос через электронный кабинет в другие реестры и таким образом пополнить или актуализировать свои данные в реестре "Оберіг".

Министерство обороны планирует запустить электронный кабинет военнообязанного летом 2024 года.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" 4 апреля заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Реестр "Оберіг" уже работает, он официально легализован, на него получена комплексная система защиты информации, Министерство обороны наполнило реестр, мы убрали дубли, неактуальную информацию, наладили взаимодействие с шестью крупными государственными реестрами — Государственной налоговой службой, Государственной регистрации актов гражданского состояния, Государственной судебной администрации, Минобразования, Государственной миграционной службы, но если вы спрашиваете о кабинете, возможность которого уже легализована позавчера законом 10062, то мы планируем запустить его летом 2024 года и работаем над этим максимально быстро", – отметила чиновница.

Черногоренко добавила, что реестр "Оберіг" постоянно модернизируется.

"В конце 2023 года он значительно пополнился данными, мы сейчас обмениваемся данными о военнообязанных с шестью крупнейшими реестрами страны, но новый закон улучшает взаимодействие реестра со всеми государственными реестрами и расширяет перечень данных о военнообязанных", — оябъснила она.

В частности, по словам заместителя министра обороны, в реестре есть информация об образовании, изменении данных в других реестрах и т.д. Кроме того, гражданам не обязательно обращаться в ТЦК и СП лично, они смогут предоставлять свои данные через электронный кабинет военнообязанного.

"Фактически каждый военнообязанный сможет закинуть запрос через электронный кабинет в другие реестры и таким образом пополнить или актуализировать свои данные в "Оберіг", – подчеркнула она.

Отвечая на вопрос, нужно лично каждому создавать свой кабинет, Черногоренко сказала: "Кабинет будет создан для каждого военнообязанного. Это будет заранее готовая опция для такой работы, но пользоваться ли таким электронным кабинетом или нет, это будет дело каждого гражданина, гражданки, однако мы верим, что этот удобный эффективный способ взаимодействия с государством пригодится каждому и каждому".

Замминистра обороны также напомнила, что теперь украинцам не нужно будет приносить ксерокопии документов, а по какой-либо локации через свой кабинет обновить свои данные или проверить те данные, которые уже есть в реестре.

Напомним, 2 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного.