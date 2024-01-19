Когда запустят электронный кабинет военнообязанного: в Минобороны дали ответ

В МОУ отметили, что реестр военнообязанных не будет размещаться в облачных хранилищах стран-членов НАТО.

Министерство обороны Украины планирует запустить электронный кабинет военнообязанного во втором квартале этого года.

Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

"Мы планируем в начале второго квартала запустить такую возможность, как только закон вступит в силу. Это достаточно короткий срок, для подобных инструментов можно сказать мгновенный", — сказала она. Черногоренко.

По словам Черногоренко, в кабинете военнообязанного будет возможность обновить данные без посещения территориальных центров комплектации и дальше эти данные уже будут использовать ТЦК.

Заместитель Министра обороны также пояснила, что принятый Верховной Радой законопроект №10062 о цифровизации армии усовершенствовал взаимодействие между реестрами, расширил перечень сведений о военнообязанных, резервистах и призывниках в системе "Оберег".

Екатерина Черногоренко подчеркнула, что это позволит наполнять "Оберег" по упрощенной процедуре без излишней бюрократии, справок и ксерокопий. "Не нужно будет нести кучу документов. Мы сможем получать эти данные в режиме реального времени из других реестров", — заявила она.

Также заместитель Министра отметила, что реестр военнообязанных не будет размещаться в облачных хранилищах стран-членов НАТО.

"Он расположен на территории Украины. Это важно отметить и сказать, что этот реестр будет находиться на территории Украины. Он уже развернут, уже работает, уже получил комплексную систему защиты информации", — сказала она.

Черногоренко подчеркнула, что будет также введена возможность подать электронную заявку на получение статуса участника боевых действий.

Напомним, 16 января Рада окончательно приняла законопроект №10062 о создании Единого электронного реестра военнообязанных, введении сертификата защитника и автоматического получения УБД.

ТСН.ua собрал все подробности об этом законе.

В свою очередь известный юрист Ростислав Кравец раскритиковал этот документ и заявил, что он "представляет угрозу нацбезопасности".

Некоторые народные избранники назвали отдельные нормы в документе чрезмерным вмешательством в частную жизнь.

В Минобороны считают, что этот закон разблокирует цифровизацию украинской армии.

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