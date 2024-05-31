Когда заработает электронное бронирование через "Дію": в Минобороны объяснили

Правительственное постановление о запуске электронного бронирования через "Дію" будет готово в ближайшее время, а работа над функционалом займет три-четыре недели.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко во время форума "Деньги для Победы", сообщает Forbes.

"Минобороны считает, что электронное бронирование нужно сделать как можно скорее, и это должно быть автоматически, без дополнительных визитов в ТЦК", – сказала Черногоренко.

Все компании, которые будут бронировать своих людей через "Дію", должны пользоваться положительной дискриминацией, считает заместитель министра обороны.

Она отметила, что проектом занимаются Минэкономики и Минцифры.

"Все, что необходимо с точки зрения базы "Оберіг", мы сделали. В ближайшее время будет готово соответствующее постановление. Думаю, для того чтобы подкрутить функционал, коллегам нужно три-четыре недели", — добавила она.

Напомним, постановление Кабмина позволяет бронировать 50% военнообязанных работников критически важных для функционирования экономики предприятий.

В Верховной Раде планируется зарегистрировать законопроект об экономическом бронировании.

Министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью "Суспільне" сказал, что Минобороны рассматривает возможность приглашать в военнослужащий через электронные уведомления.

Он уточнил, что сначала информацию о военнообязанных из баз данных учитывают и распределят на категории. Гражданам, подлежащим призыву на военную службу, пришлют приглашение, даже если они за границей.

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