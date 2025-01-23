Когда завершится активная фаза войны: в правительстве озвучили ожидания

По словам Юлии Свириденко, гарантии безопасности должны быть составной частью будущей договоренности, и НАТО здесь – лучшее решение.

Активная фаза российско-украинской войны может завершиться в этом году. Но Украина нуждается в практических шагах по обеспечению безопасности.

Такие ожидания бизнеса озвучила первая вице-премьер Юлия Свириденко во время "Украинского завтрака" в Давосе.

"Бизнес ожидает, что активная фаза войны закончится в этом году. Но, конечно, мы должны вести переговоры о гарантиях безопасности и их практическом внедрении", – отметила она.

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По словам Свириденко, гарантии безопасности должны быть составной частью будущей договоренности, и "НАТО здесь самое лучшее решение".

Вице-премьер добавила, что санкции Запада против России должны оставаться.

"Они должны усиливаться. И тогда мы должны обсудить и можем обсуждать мирное соглашение", – сказала Свириденко.

Всемирный банк прогнозирует замедление роста экономики Украины в 2025 году до 2,0%. Прогноз основан на предположении, с учетом предположения, что активные боевые действия будут продолжаться в течение всего года.

Напомним, президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику США Киту Келлогу завершить войну в Украине за 100 дней.

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