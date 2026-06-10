Когда ждать массированного удара РФ: в Воздушных силах ответили на слухи о новых обстрелах

Юрий Игнат призвал не верить анонимным «вбросам» об обстрелах: где искать правду об угрозе

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Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал, стоит ли в ближайшее время ждать нового массированного удара РФ.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

Игнат прокомментировал, что в одном из Телеграмм-каналов утверждали, что РФ закончила подготовку к очередному массированному обстрелу.

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«Не хочу никого оскорблять, каждый телеграмм-канал имеет свою аудиторию, и кто-то доверяет тому или иному каналу, потому что стиль ведения совершенно разный, можно себе там разрешать определенные слова писать и так далее. Но есть официальные источники информации», — ответил представитель Воздушных сил.

Он напомнил, что у государства есть четкая и проверенная система информирования населения.

«Даже президент Украины каждый раз, когда есть такая угроза, коммуникирует об этом. Воздушные силы сообщают, Генеральный штаб», — подчеркнул Юрий Игнат.

Как военные узнают о подготовке вражеских атак

По словам представителя ВС, оценка рисков происходит непрерывно. Каждый вечер военное руководство получает подробную картину, есть ли признаки подготовки к массированному удару.

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Факторы, свидетельствующие о подготовке к удару:

снаряжение крылатыми ракетами самолетов стратегической авиации РФ;

фиксация определенного радиообмена по подготовке атаки;

активное движение ракетоносителей в Черном море;

логистические процессы и непосредственная подготовка к запускам дронов-камикадзе типа «Шахед».

Также он отметил, что сейчас перед ракетным ударом РФ преимущественно запускает большие рои «Шахедов», чтобы истощить украинскую ПВО.

«О подготовке „Шахедов“ здесь говорить и не приходится, вы же видите, что Шахеды — это неотъемлемая часть массированного удара. Если массированный удар — идет баллистика, идут крылатые ракеты наземного, морского, воздушного базирования, тогда есть много Шахедов, „Гераней“ и пародий, собственно тех дронов-имитаторов, которые призваны перегрузить систему противовоздушной обороны», — сказал Игнат.

Напомним, что в Киеве скончалась 18-летняя девушка, пострадавшая во время массированной атаки РФ 2 июня.

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