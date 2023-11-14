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Когда ждать обстрелов энергосистемы и какой самый худший сценарий: ответ Минэнерго

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Когда ждать обстрелов энергосистемы и какой самый худший сценарий: ответ Минэнерго

Будет ли блекаут зимой / Фото: Associated Press

По словам министра Галущенко, россияне, вероятно, ожидают наступления постоянных морозов, чтобы возобновить массированные удары по энергосистеме.

Россияне, вероятно, ждут пришествия морозов, чтобы возобновить массированные атаки на объекты украинской энергосистемы.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, россияне и не прекращали атаки на украинскую энергетику, но эти удары не являются такими массированными.

"Наверное, все-таки, чтобы минус носил стабильный характер. То есть если условно падает температура до минуса, потом поднимается до плюса... Мне кажется, они будут ждать стабильных морозов", — говорит Галущенко.

Он подчеркнул, что при стабильно низких температурах будет труднее восстанавливать повреждения в энергосистеме.

"Сам факт атаки на энергосистему не означает, что мы теряем контроль над системой. Это зависит от конкретных последствий ударов. Самый пессимистический сценарий, то, что они пытаются достичь – это блекаут. Это блекаут страны и в таком случае нам нужно будет заново складывать энергосистему", – подытожил министр.

Ранее эксперт Роман Свитан объяснил, будут ли масштабные отключения света в Украине.

Напомним, нардеп Сергей Нагорняк заявил, что отключение света в Украине может начаться уже в ноябре даже в случае отсутствия массированных обстрелов. В Минэнерго опровергли это заявление.

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Дата публикации
Просмотры
556
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