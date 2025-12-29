Когда ждать онлайн-выборы через "Дію": в Минцифры объяснили реалии

Применение "Дія" / © УНИАН

Проведение президентских или любых других выборов через приложение "Дія" пока не рассматривается. Никакой практической или технической работы в этом направлении не ведется.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время прямого эфира в TikTok 29 декабря.

По словам чиновника, внедрение онлайн-голосования – это не только технический, но и юридический вопрос. Для реализации такого формата необходимо пройти несколько этапов, в частности: принять соответствующие поправки к законам в Верховной Раде и получить официальное определение от Центральной избирательной комиссии о необходимости и порядке внедрения. Только после этого команда "Дія" сможет начать работу.

"На сегодняшний момент, кроме дискуссии онлайн, работ над этим направлением не ведется. Ни Минцифра, ни команда приложения не работают над реализацией такого инструмента", - подчеркнул Федоров.

Контекст:

Ранее президент Владимир Зеленский подчеркивал, что вопрос проведения выборов или референдумов по чувствительным темам должен учитывать безопасность.

Председатель правления сети Опора Ольга Айвазовская отмечала, что онлайн-голосование, предложенное Давидом Арахамией, может создать риски для безопасности.

А народный депутат Федор Вениславский добавил, что организовать президентские выборы во время войны пока невозможно из-за вызовов безопасности и организационных.