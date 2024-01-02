Когда ждать следующего массированного удара по Украине: шокирующий прогноз

К сожалению, у врага достаточно ресурсов для атак.

Россия возобновила и продолжает массированные удары по Украине. Следующий может состояться даже на следующие сутки.

Об этом в эфире телемарафона сказал военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев

"Сегодня господин Игнат, спикер командования Воздушных сил, отметил, что, мол, четыре дня нужно врагу, чтобы накопив соответствующий ресурс снова бить по нашей стране. Но, насколько я помню нормативы, этот процесс может быть значительно ускорен и следующая атака может состояться в течение, в том числе и в ближайшие сутки", – пояснил он.

Именно поэтому он призвал ни в коем случае не пренебрегать сигналом воздушной тревоги.

Ранее военно-политический смотр Александр Коваленко рассказал, насколько часто РФ может наносить удары по Украине.

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