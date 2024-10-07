Когда ждать заморозки и мокрый снег: прогноз погоды на ближайшие 10 дней

На этой неделе в Украине ожидается еще теплая погода, а с воскресенья, 13 октября – постепенное похолодание.

Во вторник, 8 октября, циклон, обуславливающий сегодня дожди во многих областях, уйдет за пределы Украины.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, территория Украины окажется между двумя циклоническими системами – на северо-востоке циклон Finny и циклоническая область с центром Gerda над Великобританией, и будет находиться под влиянием сухого антициклона, который расположился над Черным морем.

"Мы знаем (надеюсь), что антициклон – это сухая погода. Поэтому во вторник в Украине осадков не предполагается, только в ближайшую ночь еще остатки наполнят влажной воздух, землю и деревья на Сумщине, Полтавщине и частично Харьковщине", – говорит синоптик.

Температура воздуха завтра будет достигать +17+22 градусов, на юге до +22+25 градусов, в северных областях +12+18 градусов.

В Киеве 8 октября ожидается погода без осадков с температурой воздуха +16+18 градусов.

В среду-четверг, 9-10 октября, в Украине будет преобладать сухая солнечная погода с потеплением до +18+24 градусов.

Однако уже с воскресенья, 13 октября, ожидается постепенное похолодание, которое в завершение следующей недели, с 17-18 октября, может усилиться до заморозков и даже кое-где мокрого снега.

"Это прогноз — ориентировочный, поэтому ожидаем ежедневно уточнения", — подытожила Диденко.

Ранее синоптики сообщили, когда ситуация с воздухом в Украине улучшится.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.