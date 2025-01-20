Когенерационные установки Dalgakiran обеспечат Запорожскую область частью необходимой генерации

Компания «Далгакиран компрессор Украина» поставила когенерационные установки концерну «Городские тепловые сети» в Запорожской области. В настоящее время идет процесс налаживания пуска системы и ввода в эксплуатацию. Оборудование уже частично работает, и в будущем обеспечит область частью необходимой резервной генерации.

Напомним, в Запорожской области внедряется проект запуска альтернативных источников электрогенерации на критически важных для населения объектах тепло- и водоснабжения. В рамках этого проекта в августе 2024 г. состоялся тендер на поставку и ввод в эксплуатацию когенерационных установок для тепловых сетей области. Победитель – «Далгакиран компрессор Украина» – выполнил свои обязательства и поставил оборудование в течение 90 дней и ввел в эксплуатацию за 60 дней, что является очень коротким сроком для такого оборудования.

Компания «Далгакиран компрессор Украина» поставила три когенерационные установки мощностью 2500 кВт до конца 2024 года, как и предполагали тендерные условия. Энергетическое оборудование было приобретено на средства ЮНИСЕФ и частично за счет местного бюджета. Недавно один из объектов, где завершается процесс пусконаладочных работ, проинспектировал глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

По словам Федорова, для объектов тепло- и водоснабжения Запорожской области уже введено в эксплуатацию более 30 МВт дополнительной электрогенерации, четверть из которой – 7,5 МВт – обеспечили установки «Далгакиран». В 2025 году планируется увеличить этот показатель еще на 100 МВт.

«Это очередной успешный кейс для нашей компании. «Далгакиран» уже имеет удачный опыт поставки оборудования электрогенерации для поддержки работы критической инфраструктуры. За пять месяцев в 2023 году мы выполнили проект для «Харьковводоканала», поставили и запустили резервное питание для бесперебойной подачи воды. Теперь наши когенерационные установки помогают преодолевать последствия войны и жителям Запорожской области, обеспечивая электрогенерацию. Мы гордимся этим», – подчеркнул директор «Далгакиран компрессор Украина» Вячеслав Динков.