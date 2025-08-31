Кого бы украинцы выбрали президентом прямо сегодня и как видят завершение войны: новый опрос

Соцопрос / © ТСН

Опрос показал высокий уровень доверия украинцев к военным и политическим лидерам и электоральные настроения на предстоящих выборах.

Об этом говорится в результатах опроса Rating group.

Исследование Социологической группы «Рейтинг» за 21-23 августа 2025 года показало настроения украинцев относительно возможных выборов. Опрос свидетельствует, что большинство граждан стремится к стабильности, а ключевым фактором для поддержки политиков и партий является способность гарантировать безопасность и финансирование армии.

На вопрос о завершении войны 59% респондентов поддержали прекращение боевых действий и поиск компромисса, 20% — выступают за продолжение войны до возвращения Донбасса и Крыма, а 13% — до границ по состоянию на 23 февраля 2022 года. 82% считают реалистичным путем завершения войны переговоры, из которых 62% поддерживают поиск компромисса с привлечением других стран, а 20% — прямые переговоры с Россией.

Относительно гарантий безопасности, 75% опрошенных считают, что прекращение огня возможно только при условии международных гарантий. Среди ключевых гарантий украинцы называют финансирование армии и поставки оружия от партнеров (52%), участие союзников в случае повторного нападения (48%) и международное патрулирование воздушного и морского пространства (44%).

Важнейшим для респондентов сейчас является обеспечение финансирования украинской армии и поставки достаточного количества оружия (58%), тогда как 31% считают приоритетным возвращение территорий. Большинство опрошенных считают, что борьба ведется за будущее детей (60%) и свободу (44%).

Уровень доверия к военным и политическим лидерам: Валерий Залужный — 74%, Владимир Зеленский — 68%, Кирилл Буданов — 59%.

Электоральные настроения показали, что в случае проведения президентских выборов наибольшую поддержку получили бы Владимир Зеленский (35%) и Валерий Залужный (25%). На парламентских выборах лидировала бы условная Партия Залужного (24%), второе место — условный Блок Зеленского (20%), далее следуют Европейская Солидарность (7%), условные Партия Буданова (6%) и Партия Азов (6%).

