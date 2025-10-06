- Дата публикации
Кого ищут на 200 000 гривен: опубликовано топ-10 вакансий в Нацгвардии
В Украине развивается механизм добровольного рекрутинга. Благодаря ему можно не ждать повестки от ТЦК, а гарантированно выбрать место в войске самостоятельно.
Опубликовано топ-10 вакансий в Национальной гвардии Украины с зарплатой в 200 тысяч гривен.
Вакансии обнародовал сайт robota.ua.
Топ-10 вакансий в Нацгвардии
Backend Developer (PHP/Laravel), разработчик систем цифровой логистики, бригада «Хартия» (Вся Украина), заработная плата 25 000 — 75 000 гривен
Начальник склада РХБЗ, бригада «Любарт» (Вся Украина), заработная плата 25 000 — 125 000 гривен
Офицер/штаб-сержант первой категории группы учета и отчетности, 1-й корпус «Азов» (Вся Украина), заработная плата 25 000 — 75 000 гривен
Product Owner, бригада «Хартия» (Вся Украина), заработная плата 30 000 гривен
Внешний пилот, оператор беспилотных летательных аппаратов, бригада «Рубеж» (Вся Украина), заработная плата 25 000 — 200 000 гривен
Support, Training, Improvement Analyst систем логистики корпуса, бригада «Хартия» (Вся Украина), заработная плата 25 000 — 75 000 гривен
Оператор систем РЭБ, бригада «Рубеж» (Вся Украина), заработная плата 25 000 — 200 000 гривен
Бухгалтер учетной группы, 2-й корпус «Хартия» (Вся Украина), заработная плата 25 000 — 127 000 гривен
Офицер оперативного отделения, бригада «Любарт» (Вся Украина), заработная плата 25 000 — 125 000 гривен
Backend разработчик, 1-й корпус «Азов» (Вся Украина), заработная плата 25 000 — 125 000 гривен
