Украина
506
1 мин

Кого ищут на 200 000 гривен: опубликовано топ-10 вакансий в Нацгвардии

В Украине развивается механизм добровольного рекрутинга. Благодаря ему можно не ждать повестки от ТЦК, а гарантированно выбрать место в войске самостоятельно.

Светлана Несчетная
Нацгвардия

Нацгвардия / © Судебно-юридическая газета

Опубликовано топ-10 вакансий в Национальной гвардии Украины с зарплатой в 200 тысяч гривен.

Вакансии обнародовал сайт robota.ua.

Топ-10 вакансий в Нацгвардии

Backend Developer (PHP/Laravel), разработчик систем цифровой логистики, бригада «Хартия» (Вся Украина), заработная плата 25 000 — 75 000 гривен

Начальник склада РХБЗ, бригада «Любарт» (Вся Украина), заработная плата 25 000 — 125 000 гривен

Офицер/штаб-сержант первой категории группы учета и отчетности, 1-й корпус «Азов» (Вся Украина), заработная плата 25 000 — 75 000 гривен

Product Owner, бригада «Хартия» (Вся Украина), заработная плата 30 000 гривен

Внешний пилот, оператор беспилотных летательных аппаратов, бригада «Рубеж» (Вся Украина), заработная плата 25 000 — 200 000 гривен

Support, Training, Improvement Analyst систем логистики корпуса, бригада «Хартия» (Вся Украина), заработная плата 25 000 — 75 000 гривен

Оператор систем РЭБ, бригада «Рубеж» (Вся Украина), заработная плата 25 000 — 200 000 гривен

Бухгалтер учетной группы, 2-й корпус «Хартия» (Вся Украина), заработная плата 25 000 — 127 000 гривен

Офицер оперативного отделения, бригада «Любарт» (Вся Украина), заработная плата 25 000 — 125 000 гривен

Backend разработчик, 1-й корпус «Азов» (Вся Украина), заработная плата 25 000 — 125 000 гривен

Ранее мы писали о топ-10 вакансий в Сухопутных войсках.

