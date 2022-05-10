Кого из мужчин могут освободить от мобилизации: зарегистрирован новый законопроект

На сайте Верховной рады зарегистрирован законопроект, согласно которому еще одну категорию мужчин могут освободить от призыва. Кому могут предоставить отсрочку – в материале ТСН.ua
Согласно украинскому законодательству, общая мобилизация в Украине происходит в четыре волны. Сейчас официально проходит вторая волна мобилизации – мобилизуют резервистов, которые не попали в первую волну. Чаще всего это военнослужащие с боевым опытом до 2014 года.
Согласно статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации среди других категорий имеют научные и научно педагогические работники с ученым званием или ученой степенью. 5 мая на сайте Верховной Рады зарегистрировали законопроект №7352, который дополняет статью 23. Согласно этому законопроекту отсрочку от призыва могут получить преподаватели, научные сотрудники университетов и колледжей, у которых нет ученого звания или ученой степени. Многие старшие преподаватели работают без ученого звания и степени. В учебных заведениях преподают педагоги в должностях доцента или профессора с ученым званием старшего научного сотрудника, без ученой степени. По мнению авторов законопроекта, такое положение дел дискриминирует педагогические кадры.
То есть, если этот законопроект примут, получить отсрочку смогут преподаватели, научные сотрудники как с ученой степенью, так и не имеющие ученого звания или ученой степени.
Но не все преподаватели смогут получить такую отсрочку, есть условие. Освобожденными от призыва на военную службу в случае, если законопроект будет принят, будут педагоги и научные сотрудники вузов, колледжей, ПТУ и школ без ученого звания и ученой степени, если они работают в учебном заведении не менее, чем на 0,75 ставки. То есть, если преподаватель работает на полставки, отсрочку от мобилизации по закону он не может получить.
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