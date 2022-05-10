Кого из мужчин могут освободить от мобилизации: зарегистрирован новый законопроект

На сайте Верховной рады зарегистрирован законопроект, согласно которому еще одну категорию мужчин могут освободить от призыва. Кому могут предоставить отсрочку – в материале ТСН.ua

Согласно украинскому законодательству, общая мобилизация в Украине происходит в четыре волны. Сейчас официально проходит вторая волна мобилизации – мобилизуют резервистов, которые не попали в первую волну. Чаще всего это военнослужащие с боевым опытом до 2014 года.

Согласно статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации среди других категорий имеют научные и научно педагогические работники с ученым званием или ученой степенью. 5 мая на сайте Верховной Рады зарегистрировали законопроект №7352, который дополняет статью 23. Согласно этому законопроекту отсрочку от призыва могут получить преподаватели, научные сотрудники университетов и колледжей, у которых нет ученого звания или ученой степени. Многие старшие преподаватели работают без ученого звания и степени. В учебных заведениях преподают педагоги в должностях доцента или профессора с ученым званием старшего научного сотрудника, без ученой степени. По мнению авторов законопроекта, такое положение дел дискриминирует педагогические кадры.

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То есть, если этот законопроект примут, получить отсрочку смогут преподаватели, научные сотрудники как с ученой степенью, так и не имеющие ученого звания или ученой степени.

Но не все преподаватели смогут получить такую отсрочку, есть условие. Освобожденными от призыва на военную службу в случае, если законопроект будет принят, будут педагоги и научные сотрудники вузов, колледжей, ПТУ и школ без ученого звания и ученой степени, если они работают в учебном заведении не менее, чем на 0,75 ставки. То есть, если преподаватель работает на полставки, отсрочку от мобилизации по закону он не может получить.

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