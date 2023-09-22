Кого из мужчин могут вернуть из Польши в Украину: юрист дала ответ

С 24 февраля 2022 года в Польшу въехали около 80 тысяч украинских мужчин, потенциально подлежащих мобилизации.

Вопрос возвращения уклонистов из-за границы волнует украинских мужчин в Польше уже несколько недель. В начале сентября информация о случаях экстрадиции в Украину появилась в польских СМИ.

Кого из украинцев в Польше могут выдать Украине, объяснила адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко в комментарии "РБК-Украина".

В статье газеты Rzeczpospolita говорилось о передаче граждан Украины, которые занимались перевозкой нелегалов в Европу. Но вопрос принудительного возвращения беспокоит и украинцев, которые легально находятся и работают в Польше.

По данным Пограничной службы Польши, с 24 февраля 2022 года в страну въехали около 80 тысяч украинских мужчин, потенциально подлежащих мобилизации.

Те, кто находится в Польше без какого-либо статуса, должны стать на консульский учет, говорит Екатерина Анищенко.

"Если они находятся в Польше на незаконных основаниях, то Польша имеет право их вернуть в страну гражданства. Если в Польше они находятся на консульском учете в зависимости от статуса (лицо, убегающее от войны или беженец), это не говорит о том, что они получат повестки и пойдут служить", – отмечает юрист.

Анищенко добавляет, что в ее практике не было случаев, чтобы к мужчинам, состоящим на консульском учете в Польше или другой стране, обращались правоохранительные органы с требованием вернуться в Украину или им вручили повестку.

"Если человек легально работает, это означает, что он легально находится на территории Польши. Поэтому оснований для принудительного возвращения такого мужчины нет. Экстрадиция пока предусмотрена только для преступников, объявленных по определению суда во всеукраинский и международный розыск", – объясняет специалист.

Те граждане Украины, о которых говорилось в статье Rzeczpospolita, были объявлены в международный розыск.

В то же время, украинцы, нарушившие законодательство Польши (например, работали нелегально) и получили предписание на возвращение в Украину, остаются в соседней стране в связи с войной.

"На каждого человека украинские власти должны подать запрос. Чтобы говорить, что те граждане нарушили законодательство, должно быть решение украинского суда. Если говорим о нарушении законодательства в Польше, то эта страна имеет право поднять вопрос по их возвращению на территорию Украины. Но для этого есть международная дипломатическая переписка: Польша сообщает Украине о такой ситуации и о том, что готовы вернуть такого гражданина, если будет запрос", – отмечает юрист.

Екатерина Анищенко добавляет: выдачи мужчин из Польши по факту гражданства не будет – только из-за объявления в международный розыск отдельных лиц. Это касается и любой другой страны.

Напомним, ранее представитель президента в Верховной Раде, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил о юридических основаниях, позволяющих вернуть из-за границы выехавших из Украины военнообязанных мужчин, купив справки у коррумпированных чиновников военно-врачебной комиссии (ВВК).

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