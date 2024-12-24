Кого из мужчин не мобилизуют Украине в 2025-м: названы категории

В Украине некоторые граждане 18-60 лет не подлежат мобилизации по разным причинам. Часть украинцев не может быть призвана в ряды ВСУ принудительно. Впрочем, право на освобождение от мобилизации должно быть подтверждено документально.

Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Отмечается, что во время общей мобилизации призыва не подлежат украинцы, имеющие право на отсрочку, а также мужчины, имеющие бронирование.

Кроме того, не будут подлежать мобилизации граждане в возрасте от 18 до 60 лет, которые признаны непригодными к прохождению военной службы по результатам прохождения военно-врачебной комиссии. Также не могут призывать людей, исключенных из военного учета.

Согласно законопроекту о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета, мобилизации подлежат военнообязанные украинцы от 25 до 60 лет. Принудительно мобилизовать с 18 лет могут только в том случае, если такие лица окончили военную кафедру при вузе или проходили срочную службу.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за законопроект №12066, предусматривающий создание Единого реестра военнослужащих. В настоящее время данные о военнослужащих хранятся в реестре "Оберег" или в отдельных системах кадрового учета.

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