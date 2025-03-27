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Кого из мужчин не мобилизуют в апреле 2025-го: названы категории

Кого из мужчин не мобилизуют в апреле 2025-го: названы категории

Мобилизация в Украине продолжается. Коллаж ТСН.ua

Существует несколько категорий граждан, не подлежащих призыву.

В Украине минимум до 9 мая 2025-го продолжается мобилизация. Некоторые категории граждан, даже военнообязанных, освобождены от призыва.

Кто не подлежит мобилизации по новому закону о мобилизации, сообщает "УНИАН".

В Украине мобилизацию регулирует Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Среди тех, кто не подлежит призыву, выделяют следующие категории граждан:

  • достигших предельного возраста службы – 60 лет;
  • женщины, не военнообязанные;
  • те, кто испытывает проблемы со здоровьем, инвалидность, которых ВЛК признала непригодными для службы в армии;
  • те, кто имеет отсрочку от призыва (например, студенты на очной форме обучения; тех, кто ухаживает за человеком с инвалидностью или имеет веские семейные причины (трое малолетних детей), позволяющие получить отсрочку, и другие);
  • те, кто имеет бронь от мобилизации – их не могут призвать во время действия брони.

Все условия, при которых не могут мобилизовать указанные в статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В статье 25 этого же документа указано, кто из военнообязанных может получить бронирование. Заметим, что не подлежат призыву и те, кто был исключен из военного учета по какой-либо другой причине (например, отказался от украинского гражданства).

Как сообщалось, юристы разъяснили, что делать, если без подготовки отправляют на передовую. Подготовка либо отсутствует, либо проводится в сокращенные сроки, что ставит под угрозу не только их жизнь, но и эффективность выполнения боевых задач.

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