Кого из владельцев огородов и дач освободят от налога в 2022 году / Pexels

Кого из владельцев огородов и дач освободят от налога в 2022 году

Кого из владельцев огородов и дач освободят от налога в 2022 году

Уже с 1 января 2022 года будет введено минимальное налоговое обязательство для арендаторов земли и сдающих ее в аренду. И эта новость очень испугала всех владельцев дач, приусадебных участков и пайщиков. Однако власти успокоили: новый налог будут платить не все. Кого освободят от налога на огород – в материале ТСН.ua.

Кому не грозит новый налог на огород

Народная депутат Украины Лариса Билозир объяснила, что не все категории владельцев приусадебных участков и дач будут платить новый налог. Среди тех, кого это нововведение не коснется:

владельцы дач, огородов, приусадебных участков, выращивающих овощи для своих нужд;

земледельцы, уплачивающие налоги за выращенный и проданный затем урожай;

люди, сдающие свою землю в аренду аграриям, потом уплачивающие налоги.

Кто будет платить налог на огород

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Платить новый налог будут только землепользователи или землевладельцы, которые арендуют или сдают землю именно в теневую аренду.

В 2022 году будет установлено минимальное налоговое обязательство – 1100 грн за 1 гектар. Если собственник или арендатор земли платит меньше, нужно будет доплатить в бюджет. Сегодня работающие официально аграрии за 1 гектар платят в среднем 2300 грн. Поэтому их это нововведение не коснется.

Также в своем комментарии Лариса Билозир уточнила, из чего именно будет состоять новый налог на огород:

налог на землю;

налог с полученного дохода с урожая, выращенного на земле;

налог на доходы физических лиц;

военный сбор (по заработной плате наемных работников).

Власти надеются, что с помощью минимального налогового обязательства можно будет свести теневую аренду земли к минимуму.