Кого из военнообязанных отправляют служить в тыловые части: в ТЦК ответили

Военнообязанные, которые по состоянию здоровья признаны пригодными к тыловым частям - они служат / © ТСН.ua

Реклама

Военнообязанные, которые по состоянию здоровья признаны пригодными к тыловым частям, территориальным центрам, высшим учебным заведениям, а также те граждане, которые пригодны по состоянию здоровья, но по возрасту старше 50 лет после прохождения соответствующей военно-врачебной комиссии направляются ТЦК в части тылового назначения, частей.

Заместитель начальника Запорожского областного ТЦК и СП Андрей Якунин рассказал об этом в эфире телеканала TV5 .

По словам Якунина, войско нуждается в специалистах разных гражданских профессий, для которых есть немало небоевых задач.

Реклама

«Военнообязанные, которые по состоянию здоровья признаны пригодными к тыловым частям, территориальным центрам, высшим учебным заведениям, а также те граждане, которые пригодны по состоянию здоровья, но старше 50 лет. Такая категория военнообязанных после прохождения соответствующей военно-врачебной комиссии направляется территориальными центрами в части тылового назначения, части поддержки и обеспечения. Также такую категорию мы призываем к себе», – рассказал он.

Якунин рассказал, что подразделения поддержки и обеспечения выполняют важные задачи по оборудованию соответствующих фортификационных сооружений, спецмеры по обеспечению боевых подразделений.

По его словам, есть очень большая необходимость в комплектовании таких подразделений специалистами, в частности, различных специальностей, таких как водители, операторы разнообразные, крановщики.

«Можно перечислять многие специальности, которые необходимы. Возможно, они где-то пересекаются с гражданскими, но также такие специальности нужны в армии», — сказал он.

Сотрудник ТЦК также рассказал, что военнообязанные в возрасте от 25 до 49 лет, пригодные по состоянию здоровья, проходят подготовку в учебных центрах ВСУ.

Впоследствии их распределяют в боевые подразделения, выполняющие боевые задания, и после мер адаптации могут быть направлены в соответствующие учебные центры или на базе этих воинских частей проходить уже профессиональную военную подготовку.

По словам Якунина, общая военная подготовка в таких учебных центрах может занять 45 суток. Речь идет о профессиональной подготовке. В зависимости от военной специальности она длится обычно от 14 до 30 суток.

Напомним, ранее стало известно об уровне доверия ТЦК в Украине. После ряда скандалов и отрицательного влияния роспропаганды ТЦК потеряли доверие среди населения.

Читайте также