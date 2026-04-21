Кого из женщин не выпустят за границу — новые детали об ограничениях во время войны
Некоторые женщины в Украине не могут свободно пересекать границу. Речь идет о чиновниках, депутатах и не только.
В Украине во время военного положения нет общего запрета на выезд женщин за границу. В то же время, ряд категорий украинок все же подпадает под ограничения, прежде всего из-за должностей или работы в государственном секторе.
Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина адвокат АБ «Романа Сацика» Ярослав Хливный.
Речь идет не о военнообязанности как таковой, а о доступе к государственным функциям или критически важным сферам.
Кто из женщин может получить отказ в выезде за границу
Ограничения касаются, прежде всего, женщин, занимающих руководящие или ответственные должности в государственных органах. Без специальных разрешений границу могут не пересечь:
члены правительства, заместительницы министров и руководительниц центральных органов власти;
представительницы Офиса президента и аппарата Верховной Рады;
народные депутаты и депутаты местных советов;
судьи, в частности, Конституционного Суда;
работницы правоохранительных органов, прокуратуры, СБУ;
руководительнице государственных и структурных подразделений;
должностные лица местных администраций.
Также ограничения могут относиться к женщинам, работающим в структурах, где государство имеет контрольный пакет.
В то же время, даже для этих категорий возможен выезд, например, в служебную командировку, в отпуск (при наличии подтверждающих документов) или для сопровождения лиц, нуждающихся в уходе.
Как пограничники узнают статус
Несмотря на то, что при пересечении границы проверяют только паспорт, информация о лице доступна пограничникам через электронную систему «Аркан».
Она интегрирована с государственными регистрами, поэтому статус, должность или ограничение проверяются автоматически во время контроля.
Касаются ли ограничения женщин-медиков
Отдельно юрист отмечает, что для женщин, работающих в медицине, специальных запретов на выезд нет.
Несмотря на военный учет, требования предъявлять военный билет или приложение «Резерв+» на границе не предусмотрены законодательством.
Выезд женщин из Украины — что еще меняется
Дополнительно украинцам следует учитывать новые правила пересечения границы с ЕС. С апреля 2026 г. в Европе заработала система EES — автоматизированный учет въезда и выезда, которая изменяет процедуры контроля для граждан третьих стран.