Кого из женщин не выпустят за границу — новые детали об ограничениях во время войны

Пограничники проверяют не только документы, но и данные из реестров

В Украине во время военного положения нет общего запрета на выезд женщин за границу. В то же время, ряд категорий украинок все же подпадает под ограничения, прежде всего из-за должностей или работы в государственном секторе.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина адвокат АБ «Романа Сацика» Ярослав Хливный.

Речь идет не о военнообязанности как таковой, а о доступе к государственным функциям или критически важным сферам.

Кто из женщин может получить отказ в выезде за границу

Ограничения касаются, прежде всего, женщин, занимающих руководящие или ответственные должности в государственных органах. Без специальных разрешений границу могут не пересечь:

члены правительства, заместительницы министров и руководительниц центральных органов власти;

представительницы Офиса президента и аппарата Верховной Рады;

народные депутаты и депутаты местных советов;

судьи, в частности, Конституционного Суда;

работницы правоохранительных органов, прокуратуры, СБУ;

руководительнице государственных и структурных подразделений;

должностные лица местных администраций.

Также ограничения могут относиться к женщинам, работающим в структурах, где государство имеет контрольный пакет.

В то же время, даже для этих категорий возможен выезд, например, в служебную командировку, в отпуск (при наличии подтверждающих документов) или для сопровождения лиц, нуждающихся в уходе.

Как пограничники узнают статус

Несмотря на то, что при пересечении границы проверяют только паспорт, информация о лице доступна пограничникам через электронную систему «Аркан».

Она интегрирована с государственными регистрами, поэтому статус, должность или ограничение проверяются автоматически во время контроля.

Касаются ли ограничения женщин-медиков

Отдельно юрист отмечает, что для женщин, работающих в медицине, специальных запретов на выезд нет.

Несмотря на военный учет, требования предъявлять военный билет или приложение «Резерв+» на границе не предусмотрены законодательством.

Выезд женщин из Украины — что еще меняется

Дополнительно украинцам следует учитывать новые правила пересечения границы с ЕС. С апреля 2026 г. в Европе заработала система EES — автоматизированный учет въезда и выезда, которая изменяет процедуры контроля для граждан третьих стран.