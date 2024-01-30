Кого мобилизуют в феврале и куда отправят на службу: какой порядок призыва

На сегодняшний день в армии больше всего нужны мужчины для службы в пехоте.

В Украине идет общая мобилизация, во время которой на службу могут быть призваны военнообязанные мужчины. Любой из них может быть мобилизован, если не имеет отсрочки и признан годным к службе. Обязательной мобилизации женщин сегодня нет.

Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, сообщает NV.

Заметим, на сегодняшний день в Украине действуют привычные правила мобилизации, пока Верховная Рада не приняла новый соответствующий законопроект. Депутаты анонсировали, что документ будет зарегистрирован в парламенте и проголосован в первом чтении в первую неделю февраля.

Порядок мобилизации в Украине

По словам Фитьо, мобилизация идет по плану. Мобилизации женщин в Украине нет и не было. Призыв на военную службу происходит тогда, когда у гражданина нет отсрочки, а военно-врачебная комиссия сочла его годным или ограниченно годным.

Мобилизацию проводят ТЦК и СП. Руководители центров уполномочивают предусмотренных законодательством лиц проводить уведомления среди мужчин. Это происходит путем вручения повестки, от которой нельзя отказаться или обжаловать в суде.

Как пояснил Фитьо, граждане Украины, получившие повестки и добровольно пришедшие в ТЦК, сверяют там данные, проверяют наличие отсрочки и пригодность к службе на ВВК.

"Военнообязанные граждане после получения повестки, если они появились в ТЦК лично, проходят медицинское освидетельствование и обновляют свои военно-учетные данные. Если у них нет причин, предусмотренных законодательством для получения отсрочки от мобилизации, их направляют в учебный центр, где проходят учения от одного месяца и, соответственно, уже потом направляются в свои воинские части", – рассказал спикер Сухопутных войск.

Повестки об уточнении данных, прохождении ВВК могут вручать уполномоченные работники ТЦК, руководители на работе, домовладельцы и руководители ОСМД, представители органов местного самоуправления. Те, кто не имеет права на отсрочку и признан годным к службе, могут получить мобилизационное распоряжение.

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Порядок вручения повесток – какие данные должны там быть

Уполномоченные лица по приказу руководителя ТЦК проводят уведомление военнообязанных мужчин по поводу мобилизации путем вручения повесток. Порядок вручения повесток не прописан в законодательстве. Определено только, что повестку военнообязанному должны вручить под подпись, на ней должен быть штамп и подпись руководителя ТЦК. Это подтверждает решение Верховного Суда по делу № 759/5435/16 от 28 января 2020 года.

Порядок организации и ведения военного учета призывников и военнообязанных закрепил форму и реквизиты для заполнения повестки, правила ее вручения адресно и на работе.

Повестка должна быть заполнена до вручения военнообязанному и содержать следующие реквизиты:

фамилия, имя и отчество военнообязанного;

номер повестки;

дата рождения;

адрес военнообязанного;

номер и дата распоряжения по вручению повестки;

дата, время и адрес места, куда нужно явиться;

уточнение по документам или вещам, которые нужно иметь с собой;

название органа, печать, подпись, фамилия, имя и отчество руководителя ТЦК;

дата вручения повестки.

Повестка / Фото: ТСН.ua

Мобилизация в феврале – куда отправят служить

Командующий подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк объяснил изданию "Радио Свобода", что сейчас в армии больше всего нужны мужчины для службы в пехоте.

"Самые нужные специалисты – это, конечно, пехота. Это та пехота, которая идет вперед, которая штурмует, которая закрепляется в окопе, удерживает позиции, и пехота заходит на вражеские позиции, отбивает врага", – рассказал генерал-майор.

Он отметил, что с учетом возраста мобилизованных и здоровья во время обучения после вручения мобилизационного распоряжения, для них вернули физическую подготовку в учебных центрах и военных заведениях высшего образования.

"Чтобы за те несколько месяцев человек привык к нагрузкам, необходимо, чтобы за ним кто-то смотрел, контролировал его. Есть соответствующие специалисты, мы снова проводим с ними сборные мероприятия, мы их учим и учитываем это", – рассказал Николюк.

Сколько длится подготовка мобилизованных

Командующий подготовкой объяснил, что существует соответствующее решение президента, верховного главнокомандующего ВСУ, в котором указано, что каждый мобилизованный должен пройти базовую общевойсковую подготовку.

"Это решение выполняется безоговорочно. Есть соответствующие программы. Конечно, раньше это были программы подготовки в течение нескольких месяцев. По состоянию на сегодняшний день программы подготовки несколько уменьшены, внесены коррективы, исходя из практической составляющей, упор стоит именно на практической составляющей", — отметил Николюк.

Он добавил, что проводится также профессиональная подготовка личного состава, исходя из той военно-учетной специальности, на которую идет мобилизованный.

Подготовка продолжается в воинских частях и оперативно-тактических группировках в течение еще двух-трех недель или одного месяца – непосредственно для выполнения боевых задач.

"Учитывая, что сроки (подготовки – ред.) были сокращены, но объемы не уменьшены, поэтому была учтена именно практическая составляющая. Нами был внесен акцент на упражнения по огневой подготовке, упражнения стрельб в ограниченном пространстве, психологические упражнения, которые дают возможность готовить военнослужащего к ведению стрелкового боя. И остальные психологические упражнения, которые дают ему возможность действовать в ограниченном пространстве, в окопе, в блиндаже, и, соответственно, стрессоустойчивость ко взрывам, обстрелам и тому подобное", — рассказал генерал-майор.

Кого мобилизуют в феврале

Пока парламент не принял новый закон о мобилизации, и соответственно его не подписал президент, порядок мобилизации, категории мужчин, подлежащих призыву и оповещения остаются неизменными. Согласно действующему закону, мобилизации подлежат следующие категории мужчин:

по возрасту и опыту:

от 18 до 60 лет – если есть опыт военной службы;

от 27 до 60 лет – если нет опыта службы;

по состоянию здоровья:

годные в мирное и военное время по постановлению ВВК;

негодные в мирное время, ограниченно годные в военное время по постановлению ВВК;

ограниченно годные в мирное время, годные в военное время по постановлению ВВК;

по нахождению на военном учете:

снятые с военного учета, если прошло основание для этого – после взятия на учет подлежат мобилизации;

исключенные из военного учета, не осужденные за тяжкое или особо тяжкое преступление после добровольного прохождения ВВК и получения постановления об ограниченной годности – подлежат мобилизации;

по наличии отсрочки:

не имеют права на отсрочку;

не подлежат мобилизации, но могут быть мобилизованы по собственному добровольному согласию и проходить службу в соответствии с законом.

Отметим, ранее ТСН.ua сообщил, какие нормы могут содержаться в новом законопроекте о мобилизации, и почему нардепы взбешены.

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