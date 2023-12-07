Кого могут ликвидировать вслед за Кивой: экс-сотрудник СБУ сделал прогноз

Ранее Илья Кива заявил о существовании списков лиц, за которыми спецслужбы Украины следят в РФ.

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак рассказал, кого могут ликвидировать вслед за Кивой.

Об этом Ступак сказал в эфире телемарафона "Єдині новини" 7 декабря.

"Это исключительно мое предположение... Сивкович (вице-премьер, ответственный за силовой блок в правительстве Николая Азарова, бывший заместитель секретаря СНБО, – ред.) может быть, бывший глава МВД Захарченко может быть, бывший глава СБУ Якименко тоже может быть и там тра-та-та понеслось, то есть в зависимости от их участия. Вот, например, Сивкович, он принимал активное участие в полномасштабном вторжении... Он координировал деятельность бывшего начальника крымского управления СБУ", — сказал экс-сотрудник СБУ.

Напомним, вечером 6 декабря российские пропагандисты сообщили, что украинского бывшего депутата Илью Киву нашли мертвым в Подмосковье. Позже в украинской разведке подтвердили смерть предателя Кивы.

Источники ТСН сообщили, что за убийством Кивы стоит Служба безопасности Украины. Речь идет о проведенной спецоперации.

Ранее сообщали громкие подробности, где убили предателя Украины Илью Киву и его "пророческое" сообщение.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: КИВУ УБИЛИ В ЛЕСУ! Сожительница экс-нардепа шокировала признанием!

Читайте ведущие новости дня: