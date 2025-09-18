Кого могут мобилизовать до 25 лет: адвокаты объяснили

Мобилизация / © ТСН

Реклама

В Украине сейчас действует всеобщая мобилизация и военное положение, а мобилизационный возраст установлен от 25 до 60 лет. Однако многие интересуются, могут ли мобилизовать мужчин, которым еще не исполнилось 25 человек.

Об этом объяснили в адвокатском объединении «Бачинский и партнеры».

Мужчины в возрасте от 16 до 25 лет считаются призывниками. Они стоят на учете, чтобы в будущем быть призванными на срочную военную службу. Во время военного положения призыв на срочную службу не проводится. Это означает, что мужчины 18-25 лет не могут мобилизовать, поскольку они являются призывниками, а не военнообязанными.

Реклама

Военнообязанными мужчины становятся только после достижения 25 лет или раньше, если они окончили военную кафедру и получили офицерское звание.

Следовательно, мобилизовать мужчин в возрасте 18-25 лет могут только в следующих случаях:

если они находятся в запасе;

если они окончили военную кафедру.

После 25 лет мужчина обязан встать на военный учет как военнообязанный. Для этого он должен заменить свое удостоверение о приписке на временное удостоверение военнообязанного.

Напомним, в Украине военнообязанные могут получить отсрочку от мобилизации только по законным причинам. Если гражданин сменяет место работы или основания для отсрочки перестают существовать, военные органы вправе отменить ее в максимально короткие сроки.

Реклама

В условиях мобилизации в Украине часть военнообязанных граждан может быть объявлена в розыск. Эксперты рассказали, что означает этот статус, почему он появляется и как действовать в такой ситуации во избежание административной ответственности и других проблем.

Также в Украине заработала новая процедура, позволяющая мужчинам и женщинам старше 60 лет подписывать контракт на военную службу. Соответствующий закон №4467-IX уже принят парламентом и вступил в силу. Это означает, что чувствующие силы и желания украинцы старшего возраста теперь могут присоединиться к Вооруженным силам Украины.