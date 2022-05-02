Кого могут отключить от электросети, что сделать, чтобы этого не произошло

Кого могут отключить от электросети, что сделать, чтобы этого не произошло

Украинцы должны предупреждать о невозможности уплаты счетов за электроэнергию.

Если у украинцев нет возможности оплачивать счета за электроэнергию, они должны предупредить об этом поставщиков услуги. Если задолженность будет расти и потребитель электроэнергии не уведомит о том, что не может платить, его отключат от электроэнергии. Такое решение приняла Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг ( НКРЭКУ ).

В постановлении НКРЭКУ отмечается, что поставщики электроэнергии должны провести разъяснительную работу среди потребителей:

о возможности оплаты электроэнергии онлайн,

необходимости передачи показателей счетчиков,

необходимости граждан предупреждать о невозможности уплаты счетов, в противном случае их начнут отключать от электричества.

Если потребитель предупредит поставщика о невозможности платить за свет, отключать от электроэнергии его не будут до тех пор, пока в стране действует военное состояние и еще 30 дней после его отмены. По истечении 30 дней со дня прекращения действия военного положения желательно заключить договор о реструктуризации долгов и составить график погашения задолженности.

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