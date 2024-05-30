Кого могут забронировать от мобилизации: нововведения и интересные нюансы

С принятием нового закона о мобилизации расширен список забронированных, а также возможно введение электронного бронирования в Действии.

Кабинет Министров Украины принял порядок бронирования военнообязанных работников от мобилизации, а также критерии для предприятий, по которым они будут считаться критически важными для экономики.

Кого могут забронировать и как, говорится в материале "Окна".

Бронь от мобилизации 2024: список тех, кого могут забронировать

Согласно действующим правилам, забронировать можно сотрудников, работающих на:

предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);

предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Количество военнообязанных, подлежащих бронированию, должно составлять 50% от количества военнообязанных предприятия, учреждения и организации на дату представления списка. В случае обоснованной потребности это количество может превышать 50%.

К предприятиям, учреждениям и организациям топливно-энергетического комплекса, перечень которых утверждается Минэнерго, не применяется ограничение количества военнообязанных, подлежащих бронированию.

Также в январе этого года был изменен порядок бронирования работников предприятий, критически важных для оборонно-промышленного комплекса Украины (ОПК). Были сняты ограничения на количество забронированных и по любым военно-учетным специальностям.

Бронирование госслужащих

Что касается госслужащих, то для них с новым законом о мобилизации правила бронирования изменятся. Следовательно, оно гарантированно остается у топ-чиновников категории "А", председателей областных, районных советов, а также сельских, поселковых, городских голов.

При этом госслужащие категорий "Б" и "В" будут бронироваться всего на 50%. То есть люди, возглавляющие определенные департаменты, некоторые подразделения уже могут быть мобилизованными. В частности, исполнители в госструктурах также могут быть мобилизованы.

Вместе с тем бронь будут по-прежнему иметь представители органов государственной власти, других госорганов — Нацполиции, НАБУ, ДБР, органах прокуратуры, БЭБ, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службе Украины, судьи, а также на штатных должностях патронатных служб государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.

Бронирование дает отсрочку от призыва на военную службу.

Какие предприятия могут забронировать военнообязанных работников

Предприятия, признанные критически важными для функционирования экономики Украины, должны отвечать следующим критериям.

Сумма налогов и других сборов, уплаченных предприятием, превышает €1,5 млн. Сумма годовых поступлений предприятия в иностранной валюте составляет по меньшей мере €32 млн. евро в эквиваленте. Нет задолженностей по ЕСВ. Средняя месячная заработная плата работников не меньше средней зарплаты по региону. У предприятия есть резидентство в Действие.

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