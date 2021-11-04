Кого не имеют права отстранять от работы без COVID-прививки: в Минздраве объяснили

Кого не имеют права отстранять от работы без COVID-прививки: в Минздраве объяснили

Есть условие, при котором отстранить не смогут – противопоказания к вакцинации.

В Украине с 8 ноября представителей отдельных профессий (педагоги и госслужащие) начнут отстранять от работы без зарплаты из-за отказа от COVID-вакцинации.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает РБК-Украина.

Форма №028

"Не могут быть отстранены от работы лица, имеющие противопоказания к вакцинации, и которые предоставили соответствующее медицинское заключение (форма №028), выданное учреждением здравоохранения", - сообщил Кузин.

Вместе с тем он уточнил, что сейчас эта форма справки (№028) находится на утверждении центральных органов исполнительной власти и в ней не будет указываться диагноз, поэтому руководитель учреждения может требовать такую ​​справку от сотрудников.

"Если противопоказания временные, то такая справка будет выдаваться на определенный промежуток времени - от 3 или более месяцев, и когда срок действия противопоказаний завершится, человек сможет получить прививку", – рассказал санврач.

Кузин добавил, что такая форма справки будет введена уже в ближайшие дни.

"Мы надеемся, завтра или с понедельника будет (форма №028, - ред.) зарегистирована и поступит в работу", - добавил он.

Одна доза

По словам Кузина, лица, получившие одну дозу вакцины, также не подлежат отстранению от работы. Поскольку отстранению подлежат только уклоняющиеся или отказывающиеся от вакцинации.

"Работники, получившие по крайней мере одну дозу прививки, не могут быть отстранены от работы, поскольку здесь речь не идет об уклонении от вакцинации", - пояснил он.

Переболевшие

Те люди, которые переболели и выздоровели, должны получить медицинскую справку №028. Этой категории граждан справка выдается максимум на три месяца.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

Противопоказания к вакцинации устанавливает семейный врач . Он также дает заключение о временном противопоказании к прививке. В Министерстве здравоохранения обещают следить за семейными врачами, которые будут давать отвод от прививок, чтобы такие диагнозы не разрастались в геометрической прогрессии.

. Он также дает заключение о временном противопоказании к прививке. В Министерстве здравоохранения обещают следить за семейными врачами, которые будут давать отвод от прививок, чтобы такие диагнозы не разрастались в геометрической прогрессии. Также Минздрав определился с полным перечнем противопоказаний для прививки от коронавируса. В министерстве настаивают — людей, которым нельзя прививаться, мизерное количество.

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