Кого не призовут на срочную службу в Украине в 2022 году: перечень уволенных граждан

В 2022 году в Украине призыв будет проходить с апреля по июнь и с октября по декабрь. Призывников не планируется привлекать к боевым задачам в ООС. А некоторые критерии граждан Украины могут получить отсрочку от призыва 2022 года. Кто это будет читайте в материале ТСН.ua.
Как сообщили в Офисе президента Украины, Владимиром Зеленским был подписан указ №687/2021, согласно которому проведение призывов граждан Украины на срочную службу в 2022 году будет проходить два раза: с апреля по июнь и с октября по декабрь.
Категории граждан, освобожденных от призыва на срочную службу
Согласно указу №687/2021, от срочной службы 2022 года будут уволены граждане призывного возраста, которые сейчас учатся:
- на дневной форме обучения в заведениях общего среднего образования III степени (профессионально-техническое);
- на дневной форме обучения в учреждениях профессионального высшего образования;
- в учреждениях высшего или высшего образования (в частности, когда получает следующий уровень образования);
- в заведениях среднего и высшего духовного образования;
- в докторантуре, аспирантуре, интернатуре (как без отрыва, так и с отрывом от производства);
- проходят военную подготовку (программа офицеров запаса) в военных вузах и их подразделениях.
Также отсрочку от призыва могут получить граждане в следующих условиях:
- состояние здоровья;
- семейные обстоятельства;
- необходимость продолжения профессиональной деятельности.
В указе подчеркивается, что призывники не будут привлекаться к боевым действиям в ООС. Их планируют привлекать к комплекту, который связан с обеспечением жизнедеятельности всех воинских частей в пунктах постоянной дислокации, кроме находящихся в Луганской и Донецкой областях.