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Кого не призовут на срочную службу в Украине в 2022 году: перечень уволенных граждан

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Кого не призовут на срочную службу в Украине в 2022 году: перечень уволенных граждан

Кого освободят от призыва на срочную службу в 2022 году? / Associated Press

В 2022 году в Украине призыв будет проходить с апреля по июнь и с октября по декабрь. Призывников не планируется привлекать к боевым задачам в ООС. А некоторые критерии граждан Украины могут получить отсрочку от призыва 2022 года. Кто это будет читайте в материале ТСН.ua.

Как сообщили в Офисе президента Украины, Владимиром Зеленским был подписан указ №687/2021, согласно которому проведение призывов граждан Украины на срочную службу в 2022 году будет проходить два раза: с апреля по июнь и с октября по декабрь.

Категории граждан, освобожденных от призыва на срочную службу

Согласно указу №687/2021, от срочной службы 2022 года будут уволены граждане призывного возраста, которые сейчас учатся:

  • на дневной форме обучения в заведениях общего среднего образования III степени (профессионально-техническое);
  • на дневной форме обучения в учреждениях профессионального высшего образования;
  • в учреждениях высшего или высшего образования (в частности, когда получает следующий уровень образования);
  • в заведениях среднего и высшего духовного образования;
  • в докторантуре, аспирантуре, интернатуре (как без отрыва, так и с отрывом от производства);
  • проходят военную подготовку (программа офицеров запаса) в военных вузах и их подразделениях.

Также отсрочку от призыва могут получить граждане в следующих условиях:

  • состояние здоровья;
  • семейные обстоятельства;
  • необходимость продолжения профессиональной деятельности.

В указе подчеркивается, что призывники не будут привлекаться к боевым действиям в ООС. Их планируют привлекать к комплекту, который связан с обеспечением жизнедеятельности всех воинских частей в пунктах постоянной дислокации, кроме находящихся в Луганской и Донецкой областях.

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