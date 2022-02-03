Не пустят за границу: кого касается запрет на выезд из Украины

Не пустят за границу: кого касается запрет на выезд из Украины

Теперь запрет выезда за границу касается тех граждан Украины, у которых есть определенные долги. Она появилась после внесения определенных изменений в Налоговый кодекс Украины. В каких обстоятельствах украинцы не могут выезжать за границу — читайте в материале ТСН.ua.

Согласно новым правилам, установленным налоговой реформой, определенные категории граждан Украины могут получить запрет выезда за границу, если они уклоняются от обязательств, наложенных на них судом. То есть те люди, у которых есть:

долг по уплате алиментов;

налоговый долг;

банковский долг.

Что известно об этих обстоятельствах?

Запрет выезда за границу из-за долга по уплате алиментов

Запрет выезда за границу: долг по уплате алиментов / Pexels

Если родитель уклоняется от уплаты алиментов на ребенка, на него налагается уголовная, административная или гражданская ответственность.

В частности, при административной ответственности, если у гражданина есть долг по уплате алиментов на ребенка, совокупный размер которого превышает сумму четырех платежей алиментов (если выплачиваются на больного ребенка, тогда трех), должник может получить временный запрет на выезд за границу.

Соответствующее постановление выносится государственным исполнителем в порядке, установленном законом. Ее присылают органам Госпогранслужбы для исполнения.

Запрет выезда за границу из-за налоговых долгов

Есть два основания для запрета выезда за границу в следующем случае:

вступает в силу судебное решение для взыскания налогового долга по юридическому/физическому лицу или ФЛП при добровольном неисполнении;

ФЛП или физическое лицо не уплатили долг по ЕСВ в течение 10-дневного периода после получения.

Согласно недавно вступившему в силу Закону 5600 налоговые органы получили право обращаться в суд, чтобы запретить директорам предприятий выезд за границу, если у предприятия существует налоговый долг свыше 1 млн грн (и его не уплатили в течение 120 дней).

Запрет выезда за границу и банковский долг

Запрет выезда за границу из-за банковского долга / Pexels

Временно лицу могут запретить выезд за границу, если оно уклоняется от уплаты финансового долга:

коллекторам;

банкам;

микрофинансовой компании.

Запрет выезда за границу: какие могут быть другие обстоятельства?

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Кроме наличия банковского, налогового долга или долга по уплате алиментов, законом предусмотрены другие обстоятельства для временного запрета выезда за границу:

рассмотрение уголовного дела в отношении лица, при котором применяется мера пресечения в виде запрета выезда из Украины (действует, пока соответствующие ограничения не будут отменены, или уголовное производство закончено);

осуждение лица за совершение уголовного преступления (запрет выезда действует до освобождения от наказания);

лицо знает сведения, которые рассматриваются как государственная тайна (тайная информация в сфере экономики, обороны, науки и техники, государственной безопасности и т.п.), и если они признаны законом как могущие повредить безопасности Украины.

Как узнать, действует ли запрет на выезд за границу?

Самый простой способ – представление письменного запроса в Главный центр обработки специальной информации Государственной пограничной службы Украины (по адресу: ул. Владимирская, 26, г. Киев, 01601). В нем обязательно указывается:

фамилия, имя и отчество;

место жительства;

реквизиты документа, удостоверяющего личность.

Также информацию можно проверить самостоятельно в открытых реестрах должников. Одним из таких является Единый реестр должников Министерства юстиции.