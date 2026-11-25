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Кого обяжут иметь укрытие на работе: Кабмин утвердил новые правила для бизнеса
Кабмин до 4 июня 2027 года разрешил работать бизнесу без укрытий по согласованию с работниками. Какие новые требования заработают со временем — объяснили в Минэкономики.
Кабинет министров продлил до 4 июня 2027 года переходный период для бизнеса по выполнению требований по защите работников и посетителей во время «желтого» уровня воздушной угрозы. Это позволит предприятиям, не имеющим доступа к укрытиям, легально продолжать работу.
О решении сообщили в Министерстве экономики.
Согласно решению правительства предприятия смогут продолжать работу без обустроенных укрытий до 4 июня 2027 года включительно. Однако для этого необходимо согласовать такой режим работы с работниками и ввести организационные меры безопасности.
«Правительство заинтересовано в том, чтобы предприятия продолжали работать, а люди сохраняли рабочие места. Именно поэтому мы делаем требования более гибкими, учитывая реальные возможности предпринимателей», — объяснили в Минэкономики.
В то же время в министерстве призвали бизнес все же обустраивать укрытия, подчеркнув, что безопасность людей остается приоритетом.
Новые правила с 5 июня 2027 года
После завершения переходного периода заработает дифференцированный подход — требования будут зависеть от максимального количества работников и посетителей, которые могут одновременно находиться на объекте:
до 20 человек включительно — обязательное укрытие не требуется, но должно быть оповещение, информирование о ближайших доступных убежищах, согласование с персоналом и организационные меры безопасности;
от 21 до 99 человек — нужен доступ к укрытию, безопасному пространству или, при определенных условиях, наиболее защищенному внутреннему помещению;
100 и больше человек — обязательный доступ к готовому укрытию достаточной вместимости.
Отдельные исключения предусмотрели для предприятий, которые объективно не могут обустроить или обеспечить доступ к убежищу, а также для поставщиков товаров и услуг первой необходимости — при соблюдении установленных правил безопасности.
В Минэкономики отметили, что до этого времени будут продолжаться консультации с народными депутатами и представителями бизнеса. Их цель — наработать долгосрочное решение, которое позволит объединить безопасность работников и посетителей с возможностью стабильной работы предприятий.
Ранее Верховная Рада выступила против действующих ограничений на работу бизнеса во время воздушной тревоги.
Напомним, что недавно в Украине изменили правила во время воздушных атак. Тревоги разделили на желтые и красные.