Правительство продлило бизнесу срок для обустройства укрытий: когда заработают новые правила

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Кабинет министров продлил до 4 июня 2027 года переходный период для бизнеса по выполнению требований по защите работников и посетителей во время «желтого» уровня воздушной угрозы. Это позволит предприятиям, не имеющим доступа к укрытиям, легально продолжать работу.

О решении сообщили в Министерстве экономики.

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Согласно решению правительства предприятия смогут продолжать работу без обустроенных укрытий до 4 июня 2027 года включительно. Однако для этого необходимо согласовать такой режим работы с работниками и ввести организационные меры безопасности.

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«Правительство заинтересовано в том, чтобы предприятия продолжали работать, а люди сохраняли рабочие места. Именно поэтому мы делаем требования более гибкими, учитывая реальные возможности предпринимателей», — объяснили в Минэкономики.

В то же время в министерстве призвали бизнес все же обустраивать укрытия, подчеркнув, что безопасность людей остается приоритетом.

Новые правила с 5 июня 2027 года

После завершения переходного периода заработает дифференцированный подход — требования будут зависеть от максимального количества работников и посетителей, которые могут одновременно находиться на объекте:

до 20 человек включительно — обязательное укрытие не требуется, но должно быть оповещение, информирование о ближайших доступных убежищах, согласование с персоналом и организационные меры безопасности;

от 21 до 99 человек — нужен доступ к укрытию, безопасному пространству или, при определенных условиях, наиболее защищенному внутреннему помещению;

100 и больше человек — обязательный доступ к готовому укрытию достаточной вместимости.

Отдельные исключения предусмотрели для предприятий, которые объективно не могут обустроить или обеспечить доступ к убежищу, а также для поставщиков товаров и услуг первой необходимости — при соблюдении установленных правил безопасности.

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В Минэкономики отметили, что до этого времени будут продолжаться консультации с народными депутатами и представителями бизнеса. Их цель — наработать долгосрочное решение, которое позволит объединить безопасность работников и посетителей с возможностью стабильной работы предприятий.

Ранее Верховная Рада выступила против действующих ограничений на работу бизнеса во время воздушной тревоги.

Напомним, что недавно в Украине изменили правила во время воздушных атак. Тревоги разделили на желтые и красные.

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