Кого поймали, того и мобилизуют: в ОРДЛО посылают на передовую людей без конечностей и с ДЦП (видео)

Кого поймали, того и мобилизуют: в ОРДЛО посылают на передовую людей без конечностей и с ДЦП (видео)

В ОРДЛО из-за потерь в рядах оккупантов мобилизуют всех, кого удалось выловить на улице.

Поэтому на передовой часто оказываются люди с инвалидностью.

О таких случаях рассказывают СБУ пленные, которые, несмотря на состояние своего здоровья, вынуждены воевать.

По словам одного из пленных оккупантов, его схватили на улице представители комендатуры, когда он направлялся на работу. Мужчина в детстве потерял глаз и имеет III степень инвалидности и плохое зрение, но это не помешало оккупантам вытолкать его на передовую, без предварительных учений.

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"В Новоазовске я тоже видел и одноруких и с ДЦП, всех собирают. Сказали будем, где тихо. На блокпостах, документы проверять. Из оснащения нам дали только каску. Мы сидели в подвале из-за постоянных обстрелов. Когда я увидел украинских военных решил одазу сдаться. Все хотят жить", — говорит пленный.

Другой пленный получил серьезную травму головы с переломом основания черепа, но тоже оказался на поле боя.

"Мы медкомиссию даже не проходили. Дали каску и крестик. Бронежилет пришлось покупать у россиян за 200 тысяч рублей", — рассказывает пленный.

Когда их полк наголову разбили украинские защитники на Донбассе, оккупанты приняли правильное решение: сложили оружие и сдались в плен. Это единственный способ для них уцелеть.

Напомним, что российские оккупанты советуют друг другу простреливать себе ноги, чтобы выжить в Украине.

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