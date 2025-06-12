Кого Украина не отдает на обмен: в Офисе генпрокурора дали ответ

Юрий Белоусов, начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Украины / © Слідство інфо

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Украинские правоохранители не отдают на обмен российских военных, совершивших тяжкие преступления, таких как убийство или изнасилование гражданских.

Об этом рассказал представитель Офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов во время показа фильма-расследования «Слідства.Інфо» «Розстріляний: історія чоловіка, який проривався додому», передает «Слідство.Інфо».

11 июня на международном фестивале документального кино о правах человека Docudays UA состоялся премьерный показ фильма-расследования «Слідства.Інфо» «Розстріляний: історія чоловіка, який проривався додому». Эта лента рассказывает о расстреле российскими военными гражданского украинца, который ехал по Житомирской трассе в сторону Ирпеня. В распоряжении журналистов оказались уникальные аудиоперехваты и видео следственного эксперимента, что позволило воспроизвести события 2022 года.

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Начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора Украины Юрий Белоусов поблагодарил журналистов за работу и сообщил, что в настоящее время правоохранители установили 18 российских пленных военных, совершивших преступления. Среди них есть убийцы, которых Украина не меняет.

«Находясь здесь, они просто ожидают, чтобы их просто поменяли. Наша позиция принципиальна — те, кто совершил тяжкие преступления (убийство, изнасилование и т.п.), не могут быть обменены. И это важно, чтобы они получили наказание. Иначе не будет никакой ответственности и страха у них. Россияне не чувствуют, что делают плохо… У нас 18 человек совершили преступления, которые мы совершили. Среди них есть убийцы. Но ни одного из них мы не обменяли», — говорит Юрий Белоусов.

Также прокурор добавил, что не знает, будет ли когда-нибудь Украина обменивать таких преступников, это будет зависеть от того, скольких украинских пленных Россия готова за них отдать.

«Меняет ли их Украина когда-то вообще или нет — очень сложный вопрос. Ведь сколько нам предложат обменять наших пленных, когда наступит такой момент… Здесь важно спросить родных убитых, готовы ли они к тому, чтобы обменяли убийцу на других наших пленных», — говорит Юрий Белоусов.

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Напомним, в России анонсировали новый обмен тяжелоранеными пленными. Обмен состоится в рамках соглашения, достигнутого в ходе переговоров, недавно состоявшихся в Стамбуле.