Для стабилизации фронта и победы Украине необходима непрерывная мобилизация, а гражданам без стабильного заработка следует рассматривать службу в армии как приоритет.

Об этом заявил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко в интервью изданию LB.ua.

Приоритеты мобилизации и рекрутинга

По словам командующего, на сегодняшний день 70% личного состава Нацгвардии пополняется именно через мобилизацию, тогда как на рекрутинг приходится только 20–30%. Пивненко подчеркнул, что армия может обеспечить работой людей, имеющих финансовые затруднения.

«Если у тебя есть проблемы с деньгами, если у тебя нет стабильной работы, то ты должен первым идти в армию, потому что это в твоих интересах. У нас много тыловых частей, много работы в целом. Машины ремонтировать надо, кормить других надо, лечить… Это все работа, которую нужно выполнять», — подчеркнул глава НГУ.

Причины СЗЧ и роль страха

Командующий пояснил, что основной причиной самовольного ухода из частей (СЗЧ) является страх перед неизвестным, который часто возникает при опрокидывании тыловых подразделений на передовую.

«Люди боятся того, чего не видели, и думают, что это „билет в один конец“. Есть люди, которые боялись, но попадают в учебные центры, находят себе друзей и служат нормально. Есть и такие, которые не могут воевать, потому что очень боятся. Их нужно учить переступать из-за своего страха, преодолевать его — и тогда все будет нормально», — отметил Александр Пивненко.

Он также добавил, что страх обычно исчезает после первого боевого опыта, но процессу мешают новости о возможных скорых переговорах, из-за которых люди не видят смысла идти на службу.

Сообщается, что, несмотря на проблему СЗЧ в частях, уровень побегов из учебных центров остается низким. По данным командующего, этот показатель составляет около 3%. Александр Пивненко заверил, что в армии найдется место для каждого, где человек сможет приносить максимум пользы, независимо от того, это боевая должность или работа в тылу.

