"Когорта у корыта делает все, чтобы быть похожими на РФ": известный воин ВСУ "наехал" на депутатов (видео)

Военнослужащий ВСУ с позывным "Киянин" не сдержался и раскритиковал политиков, которые не пошли воевать, но вносят свои спорные предложения в парламент.

Соответствующее видео он опубликовал в Сети.

"Киевлянин" подчеркнул, что пытается никогда "не лезть в политику", но она почему-то постоянно его "затрагивает как человека и как военнослужащего". Особенно его возмутил законопроект, поданный группой депутатов об уголовной ответственности за высказывания в Интернете.

"Начнем с того, что в Верховной Раде большая часть депутатов — фунты. Не буду объяснять, кто такие фунты. Почему-то так странно — они помогают Вооруженным силам. Подняли планку уголовной ответственности до абсолютно глупых параметров. Чтобы было понятно, обстрелянные и не обстрелянные, если бедняга в окопе попал под "вагнеровцев", в том ужасе может оставил позиции и ушел, то давайте ему дадим 10 леь. А тот уб**док, который украл 40 млн из Минобороны, забрал деньги и пошел домой. Такова последовательность событий в Верховной Раде — повысили уголовную ответственность, сняли доплаты военным 30 тысяч. Теперь, видимо, это будет касаться таких, как я, — хотят ввести уголовную ответственность за критику в Интернете", — отметил он.

Военный объяснил, что он и его собратья воюют против оккупантов, чтобы у нас не было как в России, а некоторые депутаты, по его мнению, делают все, чтобы Украина была похожа на РФ.

"Хочу объяснить некоторые вещи. В начале вторжения все депутаты Верховной Рады, сейчас речь идет не о государственных учреждениях, правоохранительных, а именно за вас, вы все пропетляли... Кто в закарпатские, кто во львовские котлы — неважно. Бежали с оружием, которое вам дали. Многие из вас знали меня... Мы тогда были на блокпостах в Конча-Заспе и когда мы просили вас оставить это оружие, потому что враг здесь и нет оружия, вы вместе с ним побежали в Закарпатье в котлы. Из вас, возможно, 10% являются мужчинами, которых можно назвать мужчинами, других нет. Суть этого обращения к вам – если вы думаете, что вы боги и цари, небожители и можете делать все, что хотите, а в условиях войны люди кладут свои жизни, сколько людей погибли, которые должны были бы жить и творить, в том числе и за ваше состояние, и за то, чтобы вы сидели в Верховной Раде и принимали законы, прямо ухудшающие состояние военных и военнослужащих. Я думаю, что призывать вас подумать — это бесполезно. Я просто хочу сказать, что ваша власть не бесконечна, когда закончатся ваши полномочия и сменится власть, вы будете отвечать в соответствии с Уголовным кодексом Украины. Поверьте, там за каждым из вас такой шлейф есть. Когда будет изменена правоохранительная система и, наконец, придут люди, которые будут за Украину, тогда вы будете помнить, что вы делали. А теперь немного еще «побанкуйте». Но это ненадолго. Несмотря ни на что, мы победим гораздо более многочисленного врага в любом случае. Да, тяжелой ценой. Но такова цена нашей свободы и независимости, которая нам бесплатно досталась и мы сейчас умываемся кровью здесь. Поэтому верим в ВСУ и держим строй", — возмущенно отметил военный.