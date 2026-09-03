"Кока-кола" стала врагом РФ: Зеленский рассказал об ударе по американскому заводу в Киевской области

Удар по заводу «Кока-Кола» в Киевской области / © скриншот с видео

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 3 сентября российская армия нанесла удар с помощью дрона по заводу американской компании Coca-Cola в Великой Димерке Киевской области. Глава государства подчеркнул, что эта атака является проявлением российского террора, направленного против гражданского населения, украинской экономики и американского бизнеса, работающего в Украине.

Об этом Владимир Зеленский говорилв вечернем обращении 3 сентября.

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«Российские планы по применению оружия направлены именно на террор против людей и жизни. Это попытки подорвать жизнь гражданского населения, нанести удар по экономике», — сказал президент.

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Он особо отметил, что среди целей российской атаки оказалось предприятие американской компании Coca-Cola, назвав это «ясным сигналом России в адрес Америки».

«Сегодня россияне нанесли удар своим дроном по заводу „Кока-колы“ — вот такая у них враг „Кока-кола“, что они сжигают его своими „шахидами“. Чёткий сигнал России Америке — россияне не могут не знать, что это американское предприятие», — заявил президент.

По словам Зеленского, российские удары направлены не только на то, чтобы наносить непосредственный ущерб людям, но и на то, чтобы подрывать гражданскую жизнь и наносить удар по экономической активности Украины.

Удар по крупному предприятию американской компании, по его мнению, демонстрирует масштабы российского террора и его влияние не только на украинские компании, но и на иностранный бизнес.

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Предприятие Beverages Ukraine расположено в Великой Димерке Броварского района Киевской области и является одной из крупнейших производственных площадок Coca-Cola в Европе. На заводе производят напитки Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes и Fuze Tea, а также соки Rich и энергетические напитки Burn.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям подтвердили «Суспильному», что российские войска атаковали завод Coca-Cola в Броварском районе Киевской области. В результате удара повреждены складские помещения предприятия. Информацию о возможных пострадавших в настоящее время выясняют.

Напомним, министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий призвал украинцев иметь дома запас продуктов как минимум на неделю на фоне российских ударов по продовольственной инфраструктуре.

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