Коктейли с шампанским на Новый год-2022: 5 рецептов вкусных напитков

Шампанское – напиток, без которого не обходится новогоднее застолье.
Традиционным напитком новогодней ночи является шампанское. Игристое очень легкое и приятное по вкусу. Кроме того, с его помощью можно приготовить немало разных коктейлей. Они по-новому откроют роскошный вкус напитка.
ТСН.ua предлагает пять вариантов вкусных коктейлей на основе шампанского.
Приготовление коктейлей
Во время приготовления коктейлей, в основе которых шампанское важно, чтобы напиток был холодным. Рекомендуемая температура 10-12 градусов. Шампанское в коктейлях нельзя встряхивать, потому что оно сильно пенится. Лучше всего его перемешать ложкой.
Подавать такие коктейли рекомендуется в больших больших бокалах на тонких ножках или специальных бокалах для таких напитков. Их можно украсить ярким фруктом или ягодой. Будут хорошо выглядеть на бокале или в коктейле малина, клубника, вишня, цитрусовые, персики, хурма.
Martini Royale
Освежающий коктейль, в котором гармонично сочетаются шампанское и мартини. Ингредиенты:
- белый вермут – 75 мл
- шампанское – 75 мл
- сок лимона – 20 мл
- мята – несколько листочков
- лед в кубиках
Приготовление:
Бокал для напитка наполняем льдом. Добавляем в него шампанское, а затем – вермут и сок лимона. Размешиваем коктейль ложкой. Украсим мятой.
Death in the Afternoon
Напиток характерен своим послевкусием.
Ингредиенты:
- абсент – 40 мл
- сухое шампанское – 100 мл
- сахарный сироп - 7-10 мл
Приготовление:
В охлажденный бокал для игристого вина сначала наливаем абсент, затем добавляем холодное игристое и сахарное сиом. Все перемешиваем.
"Северное сияние"
В коктейле нормально сочетаются шампанское и водка - традиционные новогодние напитки украинцев.
Ингредиенты:
- шампанское (сладкое или полусладкое) – 100 мл
- водка – 50 мл
- лимонный сок – 50 мл
- сахар – 1 столовая ложка
- лед в кубиках
Приготовление:
В шейкере смешиваем водку, сахар и лимонный сок. Бокал наполняем льдом и переливаем туда смесь. Добавляем шампанское и кропотливо перемешиваем.
Belini
Коктейль позиционируют как слабоалкогольный.
Ингредиенты:
- персики (персиковое пюре) - 3-5 штук
- Prosecco – 300 мл
- лед
Приготовление:
Очищаем от кожуры фрукты и делаем из них пюре. В шейкере смешиваем фруктовую массу, лед и часть шампанского. Процеживаем коктейль в бокалы, оставляя лед в шейкере. Добавляем в бокал остатки игристого.
Aperol Spritz
Один из классических коктейлей на основе шампанского, в котором гармонично сочетаются фрукты и цитрусовые.
Ингредиенты:
- Prosecco или другое сухое шампанское - 60 мл
- "Апероль" - 40 мл
- Sprite – 20 мл
- один апельсин или красный грейпфрут
- лед в кубиках
Приготовление:
В бокал кладем лед и наливаем шампанское. Добавляем "Апероль" и газированную воду. Бокал украшают куском апельсина.
Новогоднее застолье прекрасно дополнят коктейли на основе традиционного для этой ночи напитка – шампанского. Они станут хорошим дополнением к салатам, закускам и горячим блюдам, а еще смогут уберечь от похмелья. Впрочем, если вы решили не закончить на коктейлях, то после них можно перейти к более крепким напиткам.
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