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Коктейли с шампанским на Новый год-2022: 5 рецептов вкусных напитков

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Коктейли с шампанским на Новый год-2022: 5 рецептов вкусных напитков

Шампанское – напиток, без которого не обходится новогоднее застолье.

Традиционным напитком новогодней ночи является шампанское. Игристое очень легкое и приятное по вкусу. Кроме того, с его помощью можно приготовить немало разных коктейлей. Они по-новому откроют роскошный вкус напитка.

ТСН.ua предлагает пять вариантов вкусных коктейлей на основе шампанского.

Приготовление коктейлей

Во время приготовления коктейлей, в основе которых шампанское важно, чтобы напиток был холодным. Рекомендуемая температура 10-12 градусов. Шампанское в коктейлях нельзя встряхивать, потому что оно сильно пенится. Лучше всего его перемешать ложкой.

Подавать такие коктейли рекомендуется в больших больших бокалах на тонких ножках или специальных бокалах для таких напитков. Их можно украсить ярким фруктом или ягодой. Будут хорошо выглядеть на бокале или в коктейле малина, клубника, вишня, цитрусовые, персики, хурма.

Martini Royale

Освежающий коктейль, в котором гармонично сочетаются шампанское и мартини. Ингредиенты:

  • белый вермут – 75 мл
  • шампанское – 75 мл
  • сок лимона – 20 мл
  • мята – несколько листочков
  • лед в кубиках

Приготовление:

Бокал для напитка наполняем льдом. Добавляем в него шампанское, а затем – вермут и сок лимона. Размешиваем коктейль ложкой. Украсим мятой.

© Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Death in the Afternoon

Напиток характерен своим послевкусием.

Ингредиенты:

  • абсент – 40 мл
  • сухое шампанское – 100 мл
  • сахарный сироп - 7-10 мл

Приготовление:

В охлажденный бокал для игристого вина сначала наливаем абсент, затем добавляем холодное игристое и сахарное сиом. Все перемешиваем.

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"Северное сияние"

В коктейле нормально сочетаются шампанское и водка - традиционные новогодние напитки украинцев.

Ингредиенты:

  • шампанское (сладкое или полусладкое) – 100 мл
  • водка – 50 мл
  • лимонный сок – 50 мл
  • сахар – 1 столовая ложка
  • лед в кубиках

Приготовление:

В шейкере смешиваем водку, сахар и лимонный сок. Бокал наполняем льдом и переливаем туда смесь. Добавляем шампанское и кропотливо перемешиваем.

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Belini

Коктейль позиционируют как слабоалкогольный.

Ингредиенты:

  • персики (персиковое пюре) - 3-5 штук
  • Prosecco – 300 мл
  • лед

Приготовление:

Очищаем от кожуры фрукты и делаем из них пюре. В шейкере смешиваем фруктовую массу, лед и часть шампанского. Процеживаем коктейль в бокалы, оставляя лед в шейкере. Добавляем в бокал остатки игристого.

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‎Aperol Spritz

Один из классических коктейлей на основе шампанского, в котором гармонично сочетаются фрукты и цитрусовые.

Ингредиенты:

  • Prosecco или другое сухое шампанское - 60 мл
  • "Апероль" - 40 мл
  • Sprite – 20 мл
  • один апельсин или красный грейпфрут
  • лед в кубиках

Приготовление:

В бокал кладем лед и наливаем шампанское. Добавляем "Апероль" и газированную воду. Бокал украшают куском апельсина.

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Новогоднее застолье прекрасно дополнят коктейли на основе традиционного для этой ночи напитка – шампанского. Они станут хорошим дополнением к салатам, закускам и горячим блюдам, а еще смогут уберечь от похмелья. Впрочем, если вы решили не закончить на коктейлях, то после них можно перейти к более крепким напиткам.

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