Коктейли с шампанским на Новый год-2022: 5 рецептов вкусных напитков

Шампанское – напиток, без которого не обходится новогоднее застолье.

Традиционным напитком новогодней ночи является шампанское. Игристое очень легкое и приятное по вкусу. Кроме того, с его помощью можно приготовить немало разных коктейлей. Они по-новому откроют роскошный вкус напитка.

ТСН.ua предлагает пять вариантов вкусных коктейлей на основе шампанского.

Приготовление коктейлей

Во время приготовления коктейлей, в основе которых шампанское важно, чтобы напиток был холодным. Рекомендуемая температура 10-12 градусов. Шампанское в коктейлях нельзя встряхивать, потому что оно сильно пенится. Лучше всего его перемешать ложкой.

Подавать такие коктейли рекомендуется в больших больших бокалах на тонких ножках или специальных бокалах для таких напитков. Их можно украсить ярким фруктом или ягодой. Будут хорошо выглядеть на бокале или в коктейле малина, клубника, вишня, цитрусовые, персики, хурма.

Martini Royale

Освежающий коктейль, в котором гармонично сочетаются шампанское и мартини. Ингредиенты:

белый вермут – 75 мл

шампанское – 75 мл

сок лимона – 20 мл

мята – несколько листочков

лед в кубиках

Приготовление:

Бокал для напитка наполняем льдом. Добавляем в него шампанское, а затем – вермут и сок лимона. Размешиваем коктейль ложкой. Украсим мятой.

Фото из открытых источников

Death in the Afternoon

Напиток характерен своим послевкусием.

Ингредиенты:

абсент – 40 мл

сухое шампанское – 100 мл

сахарный сироп - 7-10 мл

Приготовление:

В охлажденный бокал для игристого вина сначала наливаем абсент, затем добавляем холодное игристое и сахарное сиом. Все перемешиваем.

"Северное сияние"

В коктейле нормально сочетаются шампанское и водка - традиционные новогодние напитки украинцев.

Ингредиенты:

шампанское (сладкое или полусладкое) – 100 мл

водка – 50 мл

лимонный сок – 50 мл

сахар – 1 столовая ложка

лед в кубиках

Приготовление:

В шейкере смешиваем водку, сахар и лимонный сок. Бокал наполняем льдом и переливаем туда смесь. Добавляем шампанское и кропотливо перемешиваем.

Belini

Коктейль позиционируют как слабоалкогольный.

Ингредиенты:

персики (персиковое пюре) - 3-5 штук

Prosecco – 300 мл

лед

Приготовление:

Очищаем от кожуры фрукты и делаем из них пюре. В шейкере смешиваем фруктовую массу, лед и часть шампанского. Процеживаем коктейль в бокалы, оставляя лед в шейкере. Добавляем в бокал остатки игристого.

‎Aperol Spritz

Один из классических коктейлей на основе шампанского, в котором гармонично сочетаются фрукты и цитрусовые.

Ингредиенты:

Prosecco или другое сухое шампанское - 60 мл

"Апероль" - 40 мл

Sprite – 20 мл

один апельсин или красный грейпфрут

лед в кубиках

Приготовление:

В бокал кладем лед и наливаем шампанское. Добавляем "Апероль" и газированную воду. Бокал украшают куском апельсина.

Новогоднее застолье прекрасно дополнят коктейли на основе традиционного для этой ночи напитка – шампанского. Они станут хорошим дополнением к салатам, закускам и горячим блюдам, а еще смогут уберечь от похмелья. Впрочем, если вы решили не закончить на коктейлях, то после них можно перейти к более крепким напиткам.

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