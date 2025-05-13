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Колл-центр обманул европейцев на миллионы: на Закарпатье разоблачили мошенников (фото)
Чешские правоохранительные органы в сотрудничестве со Службой безопасности Украины прекратили деятельность мошеннической группировки на Закарпатье.
На Закарпатье разоблачили колл-центр, сотрудники которого выманивали деньги у граждан Чехии и других европейцев в рамках схемы с фальшивыми предложениями инвестиций.
Об этом сообщает пресс-служба чешской полиции, а также СБУ.
Как отмечается в сообщении, чешские правоохранительные органы сотрудничали со Службой безопасности Украины. Вместе они прекратили деятельность мошеннической группировки.
Была осуществлена международная спецоперация по прекращению деятельности мошенников.
В целом задержали 70 подозреваемых, среди которых четыре человека, которых считают руководителями группы. Изъяли сотни единиц коммуникационного оборудования и компьютеров.
Задержания, произведенные в период с 29 апреля по 2 мая в Украине, стали результатом полугодового расследования с участием правоохранительных структур Чехии и Украины и поддержкой Евроюста.
Что известно о фейковом предложении колл-центра
Злоумышленники создали фейковые «инвестиционные платформы», которые на первый взгляд не вызывали больших сомнений и с помощью онлайн-рекламы искали европейцев, готовых вложить свои деньги. Процедура предусматривает установку удаленного доступа к электронному устройству. Полученные средства переводили в криптовалюту.
Только у чешских граждан мошенники выманили около 9 млн крон (более 360 тысяч евро), пострадавших — 37. Потенциальный ущерб на уровне всех стран ЕС, куда дотянулись мошенники, может составлять миллионы евро — масштабы проблемы еще устанавливают.
Колл-центр размещался на двух этажах здания, имел собственные серверы внутри помещения, усиленную охрану, электронную систему пропусков и десятки камер наблюдения.
Кроме рейда в этом офисе, обыски прошли в домах подозреваемых.
Руководителям группы предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса Украины о мошенничестве в особо крупных размерах, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Киеве фиктивный благотворительный фонд собрал 5 млн грн.
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