Колл-центр обманул европейцев на миллионы: на Закарпатье разоблачили мошенников (фото)

На Закарпатье разоблачили коллцентр Фото: скрин видео Policie ČR и СБУ

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На Закарпатье разоблачили колл-центр, сотрудники которого выманивали деньги у граждан Чехии и других европейцев в рамках схемы с фальшивыми предложениями инвестиций.

Об этом сообщает пресс-служба чешской полиции, а также СБУ.

Как отмечается в сообщении, чешские правоохранительные органы сотрудничали со Службой безопасности Украины. Вместе они прекратили деятельность мошеннической группировки.

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Фото: Чешская полиция

Была осуществлена международная спецоперация по прекращению деятельности мошенников.

В целом задержали 70 подозреваемых, среди которых четыре человека, которых считают руководителями группы. Изъяли сотни единиц коммуникационного оборудования и компьютеров.

Задержания, произведенные в период с 29 апреля по 2 мая в Украине, стали результатом полугодового расследования с участием правоохранительных структур Чехии и Украины и поддержкой Евроюста.

Что известно о фейковом предложении колл-центра

Злоумышленники создали фейковые «инвестиционные платформы», которые на первый взгляд не вызывали больших сомнений и с помощью онлайн-рекламы искали европейцев, готовых вложить свои деньги. Процедура предусматривает установку удаленного доступа к электронному устройству. Полученные средства переводили в криптовалюту.

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Только у чешских граждан мошенники выманили около 9 млн крон (более 360 тысяч евро), пострадавших — 37. Потенциальный ущерб на уровне всех стран ЕС, куда дотянулись мошенники, может составлять миллионы евро — масштабы проблемы еще устанавливают.

Колл-центр размещался на двух этажах здания, имел собственные серверы внутри помещения, усиленную охрану, электронную систему пропусков и десятки камер наблюдения.

Кроме рейда в этом офисе, обыски прошли в домах подозреваемых.

Руководителям группы предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса Украины о мошенничестве в особо крупных размерах, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Напомним, в Киеве фиктивный благотворительный фонд собрал 5 млн грн.

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